北市警交大校園宣導 自行車安全騎乘不違規
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局交通警察大隊於114年11月8日（星期六）前進臺北市立北安國民中學，參與該校57週年校慶展演活動，藉由校園宣導推廣交通安全教育。活動現場播放交通事故影片，結合真實案例講解，以互動方式引導師生思考安全用路行為，深化交通安全意識。
此次活動校方以闖關遊戲方式進行，北市警交大特為學童設計一系列趣味關卡及提供精美宣導品，現場由具實務經驗交通警察解說事故案例影片，以互動形式推廣自行車安全觀念，提醒學生騎乘自行車應依規定行駛於自行車道或靠右行駛，轉彎前注意周邊車況，避免突然變換方向或爭道情形，同時遵守號誌與標線指示，確保行車安全；行人通過路口時，亦應停看聽、注意車輛動態，共同維護交通安全。
臺北市政府警察局交通警察大隊表示，將持續透過多元宣導活動，推動自行車安全教育，期盼學生從日常中養成守法用路習慣，共同打造安全校園與人本交通環境，想瞭解更多交通知識與宣導資訊，可至「北市好行 交大隨行」官方粉絲專頁查詢。
