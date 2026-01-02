北市警公布偵查報告! 張文「四大行動」：早已做好「沒有回頭路」的準備

專案小組近期公布初步偵查報告，將張文的一系列行動歸納成「四大行動步驟」，認為張文早已做好「沒有回頭路」以及在誠品南西店墜樓的準備。 圖：警方/提供

[Newtalk新聞] 27 歲的嫌犯張文於上月 19 日發起隨機攻擊事件，引發民眾對社會安全的恐慌，警方也持續針對張文的犯案動機以及是否有共犯等細節進行調查。近期北市警方公布了偵查報告，將張文的一系列行動歸納成「四大行動步驟」，認為張文早已做好「沒有回頭路」的心理準備，推測張文行動計畫的最後一站，就是從誠品南西六樓墜樓。

在經過近兩周的調查後，台北市警局專案小組近期公布初步的偵查報告，並針對張文的行動進行分析與歸納，最終將張文的犯案過程總結成「四大行動步驟」。

首先，張文在犯案時，全身僅剩 39 元，幾乎無法繼續生存。加上張文在犯案前，於包含租屋處等多地縱火，燒毀大量私人物品，該報告認為，張文抹去自身痕跡的行為帶有濃厚的「已無回頭路」的想法。

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。 圖：取自四叉貓(劉宇)臉書

其次，該報告指出，張文在捷運站內丟擲煙霧彈、信號彈的目的，就是為了製造恐慌與混亂，原先並無計畫在此階段傷害他人，「余家昶挺身而出卻遭刺身亡，是意外中的意外」。

該報告強調，張文在中山站外使用刀具攻擊他人時，出現了瞄準致命部位下手的特點，推測在張文的行動計畫中，直到第三個階段才有確實傷人的計畫。

最後，張文直奔誠品南西店六樓，並在員警到場前墜樓身亡。該報告指出，張文具備充足的躲藏、逃避時間，認為張文墜樓的行為目的明確。該報告補充稱，在針對張文墜樓軌跡進行調查時，發現張文曾具有「動能」，墜樓路線為拋物線，推測張文在墜樓前曾以快步或跑步的方式接近大樓邊緣。

張文隨機砍人造成包含自己在內4死11傷，衛福部公布傷患住院5人都已轉至一般病房。 圖：警政署提供

該報告也進一步表示，警方破解的張文雲端資料中，張文的計畫幾乎「完全執行」，但張文的行動計畫僅止於誠品南西店，警方總結認為，張文可能早已將誠品南西店做為其人生的「最後一站」。

另外，針對一張署名張文哥哥的卡片指稱張文曾遭霸凌一事，警方也展開詳細調查，但卻未在張文的學生與軍旅生涯中發現相關事證。

