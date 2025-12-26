北市警公布張文5電子設備 iPad和燒毀電腦尚未破解

張文19日犯下隨機殺人案釀4死11傷，案發後警方大規模搜索在其落腳處共查扣5個電子設備，並進行數位鑑識破解還原，目前仍有2設備尚未破解。北市警方今（26）日公布畫面。

張文縱火燒毀的ROG電競筆電目前尚未破解。（圖／翻攝畫面）

張文除了上網與網購幾乎不用電子設備對外聯繫。（圖／翻攝畫面）

案發後北市警方分別在誠品南西店旁商旅查扣2台蘋果及三星品牌平板，在桃園住家查扣華碩筆電與蘋果手機各一台，另在中正區租屋處查扣一台被他縱火燒毀的ROG頂規電競筆電一台，目前蘋果平板和燒毀電腦尚未破解。

張文誠品南西店旁商旅留下的iPad尚未破解。（圖／翻攝畫面）

張文誠品南西店旁商旅留下的三星平板。（圖／翻攝畫面）

警方查出，張文於1年半前就開始計劃犯案，即刻意切斷對外聯絡，幾乎不使用電子設備與外界聯繫，只有與房東往來傳送繳付房租訊息，名下有兩支門號一支欠費遭停話，母親代繳後仍未使用，另一個門號到10月積欠2000多元費用未遭停話，SIM則插在平板當作上網熱點分享，所以張文平時僅透過平板上網購買相關犯案工具與個人用品。

警方在張文桃園老家查扣的蘋果手機。（圖／翻攝畫面）

警方在張文桃園老家查扣的華碩筆電。（圖／翻攝畫面）

而在中正區租屋處燒毀的ROG高階電競筆電，要價高達9至12萬元，該筆電作業系統為Windows 11系統，附有「BitLocker」數位加密功能，須輸入一組長達48位數的「修復金鑰」才能存取資料，逐次輸入密碼需要相當於10的48次方次，目前警方仍無法透過數位鑑識破解，已轉由刑事局專業人員努力設法解析中。

