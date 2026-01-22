北市警北車執行維安演練 首度測試CBS細胞廣播告警

因應去年十二月十九日捷運隨機殺人事件，台北市政府警察局二十二日於台北車站共構區辦理跨單位聯合演練。（記者孫曜樟攝）

因應去年十二月十九日捷運隨機殺人事件，及強化國家重要交通樞紐的安全防護能力，台北市警局二十二日於台北車站共構區舉行大規模跨單位聯合演練。這次演習首度在台北車站區域啟動「告警細胞廣播服務（CBS）」，測試在緊急危難發生時，向範圍內民眾手機即時發送避難指引。市警局長林炎田全程督導，強調透過科技輔助與實地操演，確保指揮體系在危機時刻能有效運作，保障市民生命安全。

台北市警局表示，台北車站作為全台最大交通樞紐，匯集高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運等「四鐵」，並連結四條地下街及微風廣場，人流龐大且動線複雜，素有「四鐵四街一微風」之稱。此次演練核心在於驗證該區域所建立的「自衛聯防體系」，測試當突發暴力事件發生時，各駐站單位於第一時間的通報效率、疏散引導能力以及初步應處作為，藉此檢視民間單位與警方分工合作的實際默契，力求在警力抵達前將傷害降至最低。

在科技執法與通報應用方面，警方首次於演練中導入「告警細胞廣播服務（CBS）」。演練模擬狀況發生後，系統即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指示民眾應立即疏散或採取就地避難措施。此舉旨在驗證緊急狀況下，官方能否迅速向不特定多數民眾傳遞正確資訊，避免因資訊混亂造成群眾恐慌或踩踏等二次傷害。

此外，通訊與監控系統的整合也是這次檢核重點。警察局藉此機會測試地下層無線電通訊的順暢度，確保現場警力與勤務指揮中心、內政部警政署之間的通報機制無縫接軌。在監錄系統整合部分，目前捷運警察隊已具備即時調閱臺北大眾捷運股份有限公司監視畫面的權限，市警局亦正積極推動將捷運公司監視器訊號擴大介接至各分局系統，以利全盤掌握治安動態。

演練最終結果顯示，各參演單位均能依既定分工迅速執行任務，警力部署迅速確實，通訊與CBS告警發布流程運作順暢，成功完成模擬之歹徒圍捕與傷患救治任務。

台北市警局長林炎田強調，面對日益複雜的治安挑戰，警方將持續透過實兵演練精進應變作為，並針對CBS等告警機制的運用時機進行滾動式檢討，務求在真實危機發生時，能以最快速度確保車站與旅客安全。