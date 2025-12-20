北市警啟動重要交通場所 大型活動安全維護作為

1766197659749

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】有關114年12月19日捷運台北站及中山商圈張姓犯嫌隨機殺人案，立即啟動重大刑案偵處機制，查張姓犯嫌，(桃園地檢署依妨害兵役法發布通緝中)，經調閱犯嫌近日軌跡，張嫌均獨自1人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，另查訪家人稱與張嫌關係不佳，至少2年未與犯嫌聯繫過；另進行網路社群搜尋張嫌未發表過對社會或現況不滿之文章，惟針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案，至於犯罪動機目前尚待釐清。本案報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，並由該署犯罪被害人保護協會審核依犯罪被害人權益保障法提供傷亡被害人新臺幣80-180萬元補償金、心理醫療及法律協助等。

12月19日15時許，張嫌於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時 23分步行前往捷運台北車站於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死及3人受傷，隨後17時55分步行前往南京西路旅館更換衣物，於18時37分再步行前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成民眾2死6傷；案發時中山分局交通分隊林姓員警於南京西路疏導交通，發現滋擾後目睹張嫌進入誠品，遂偕同保全人員追緝犯嫌至頂樓，現場發現犯嫌棄置之刀械及戰術背心等物品，犯嫌即墜落至1樓不治死

亡，故確認犯嫌僅有1人，且經比對死者指紋，確與張嫌相符，臺北市政府警察局持續清查張嫌親友交往、金流及網路活動狀況，以釐清犯案動機。

本次事故共計造成4人死亡(含犯嫌)、9人受傷送醫，市長蔣萬安指示臺北市政府警察局及臺北市政府相關局處即刻執行專案調查及加強警戒，保持橫向聯繫即時執行調查與協助。

臺北市政府警察局同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員800名警力、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，共計動員3000名警力，並與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作；另針對12月20、21日假日期間7場大型活動(路跑、遶境及一般活動），臺北市政府警察局已增派警力並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。

本案重大隨機暴力事件，對社會大眾造成不安，臺北市政府警察局向被害人及家屬表達最深切之關懷，立即啟動重大刑案調查機制並強化安全勤務作為，全力守護市民安全，請民眾安心。