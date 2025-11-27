北市警夫妻厚顏冒名參加慶生會 白吃白喝抽獎遭判刑

台北市警局一名巡佐與妻子接連假冒壽星，參加「警友會」每月舉辦的慶生會，不但白吃白喝還參加抽獎得到獎金與禮券，最後被發現送辦，台北地院近日判決出爐。

台北市警局。（圖／資料畫面）

警方調查，市警局外事科莊姓巡佐去年12月19日參加信義分局舉辦的慶生會，冒他人名義領取摸彩券參加抽獎，抽中獲得1000元現金獎，他食髓知味下個月竟帶著非警職的妻子張女，一起參加松山分局慶生會，並如法炮製領摸彩券參加抽獎獲得2000元獎品。

夫妻2人發現參加慶生會有吃有喝又有拿，後續至今年5月間，接連參加北市信義、大安、松山、士林分局舉辦的警友會慶生會，並都假冒其他同仁名義領彩券抽獎，分別抽中現金1000元、2000元、百貨公司禮券5000元等獎項，台北市警局發現經調查後將2人依法送辦，後由台北地檢署起訴。

案經台北地院審理，法官審酌2人坦承犯行並將不法領取的獎項繳回，近日依詐欺及偽造文書罪，判處莊男4個月有期徒刑緩刑2年，張女則判刑3個月緩刑2年，均得易科罰金，且須支付公庫3萬元，全案可上訴。

