北市警察局長交接在即！證實接棒人選未明 蔣萬安：北市治安不會有空窗

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市警政體系即將迎來人事交接。台北市警察局長李西河將於明（16）日屆齡退休，成為其警職生涯的最後一站。面對外界關注接任人選與治安是否出現空檔，台北市長蔣萬安今（15）日受訪時表示，目前沒有新任警察局長的消息，但已明確要求警察局同仁在治安、交通及各項警政工作上，必須「堅守崗位、全力以赴」，確保「不會讓台北市治安有空窗期」。

台北市長蔣萬安今日受訪時坦言，目前沒有新任警察局長的消息，（圖／記者鄧宇婷攝）

李西河今天結束在北市警局的最後一個工作日，正式進入退休倒數。對於外界關切新任局長人選是否已與中央完成溝通，蔣萬安坦言，至目前還沒有收到消息，但也強調，警政運作不會因人事異動而停擺。

近期北市才發生「1219隨機攻擊事件」，治安議題再度成為焦點。對此，蔣萬安指出，他已明確要求警察局同仁在治安、交通及各項警政工作上，必須「堅守崗位、全力以赴」。

媒體進一步詢問，內政部或警政署是否已就新任局長人事與市府進行協調，北市治安會不會出現空窗？蔣萬安未正面回應溝通細節，但重申「不會讓台北市治安有空窗期」。

李西河於前年6月接任台北市警察局長，任內歷經多項治安與勤務挑戰，並在昨（14）日主持其任內最後一場週報會議，勉勵同仁持續做好本分工作，為市民守住安全防線。

李西河為中央警察大學47期畢業，警界資歷完整，歷任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長及刑事局長，仕途橫跨刑事、保安與地方警政體系。

