北市警察局長傳林炎田接任 警政署：人事作業仍在進行

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，傳出將由高雄市警察局長林炎田接任，警政署今天表示，相關人事作業仍在進行；內政部表示「一定會盡快處理」。

台北市警察局長李西河16日屆齡退休，傳出將由高雄市警察局長林炎田（圖）接任，警政署15日表示，相關人事作業仍在進行。（中央社資料照）

知情人士表示，內政部長劉世芳稍早已致電蔣萬安，告知新任警察局長人選，並表示新局長預計20日上任。

警政署晚間表示，相關人事作業仍在進行中，確定會盡快對外公布。

依據高雄市警察局網站，林炎田為中央警察大學51期行政警察學系畢業，具有國立台北大學犯罪學研究所碩士，曾任台北市警察局萬華分局分局長、苗栗縣警察局長及基隆市警察局長。

對於新任台北市警察局長人選，台北市長蔣萬安今天被媒體堵訪時表示，目前還沒收到新任警察局長相關訊息，但對於台北市整體治安、交通及各項警政業務推動，他已要求警察務必堅守崗位、全力以赴，不會有空窗期。

內政部政務次長馬士元今天在部務會報會後記者會表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須作通盤考量，且警官職務須一併考量品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、期別倫理、內外勤經驗等條件，才能派任。馬士元說，因此在大幅度調整狀況下，內政部考慮因素較多，適當時機會公布完整名單。

馬士元表示，適逢台北市去年12月19日的攻擊事件，各界對治安關注度高，希望北市警方與警政人員要堅守崗位、維護市民與國人安全。針對是否會在1個月內公布，馬士元說，目前無法回答，一定會盡快處理。