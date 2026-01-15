北市警察局長李西河明屆齡退休 蔣萬安：接任人選還沒消息

台北市警察局長李西河即將在明天屆齡退休，外界關注新任警察局長將由誰來接任，台北市長蔣萬安今（15）天出席「119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮」，在受訪時被問到此事坦言，目前都還沒有收到消息，不過已有要求警察同仁堅守崗位，確保在治安與勤務上不會有空窗期出現。

近期台北市警政體系迎來人事交接，多名高階警官都即將屆齡退休，其中就包含台北市警察局長李西河，但有台北市議員反應，目前北市仍然不清楚下任警察局長人選，擔憂可能出現治安空窗期。

事實上，過去警察局長人事案都是由中央做決定，不過有多名台北市長也因此與中央發生摩擦，像是當時內政部長劉世芳提供人選讓蔣萬安做圈選，傳出蔣萬安當時選擇了方仰寧，最終卻仍拍板李西河，讓蔣萬安對於這段溝通過程有些不愉快。

而隨著李西河即屆齡退休的日子即將到來，接任人選到底是誰、是否會產生空窗期也都備受關注。蔣萬安回應，目前還沒有收到消息，但是對於台北市整體的治安、交通，以及各項警政業務的推動，都有要求警察局同仁務必堅守崗位、全力以赴，承諾不會有空窗期出現。

蔣萬安表示，會確保北市的任務交接一切正常，不過由於台北市警察局長這個位置的責任相當重大，尤其去年底北市才發生隨機傷人案件，再加上今年底即將舉行地方選舉，因此勤務與責任更是重中之重。

此外，外界也一度傳出接任人選有可能是高雄警察局長林炎田，不過針對相關人事，日前劉世芳受訪時仍然沒有鬆口，如今距離李西河退休的日子僅剩一天，在被問到內政部是否有針對人選一事出面溝通時，蔣萬安也未多作回應。

台北／黃品寧 責任編輯／馮康蕙

