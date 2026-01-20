北市警察局長林炎田布達上任 承接「智安臺北」藍圖、宣示選舉維安「重中之重」

臺北市長蔣萬安今（20）早主持臺北市警察局聯合布達交接典禮。（李育嫺攝）



臺北市警察局今天（20日）舉行新任局長、分局長等聯合布達交接典禮，由臺北市長蔣萬安主持，警政署署長張榮興及臺北市警察局新任局長林炎田分別擔任監交人，氣氛隆重。林炎田在交接典禮後聯訪時表達感謝之意，林炎田感謝蔣市長與張署長的信任，讓他重返首善之都，持續肩負起守護市民安全的責任！更特別感謝前任局長李西河奠定的穩固基礎，並強調將秉持蔣市長提出「專業、科技、溫度、效率」四大原則，全力以赴維護首都治安。

蔣萬安致詞時表示，高度肯定前局長李西河表現，以「智安臺北」為願景、「科技建警」為理念，引進新興偵查科技，全面提升警政效能，另在防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺、以及攔阻詐騙金額等多項表現，榮獲內政部警政署評比六都第一以及全國特優。此外，蔣提到林炎田過去在擔任高雄市警察局長期間亮眼表現，不但要求重大刑案在24小時內破案，掃黑行動更多次在六都中評核為特優，因此，蔣更期許新任局長林炎田延續「專業、科技、溫度、效率」四大原則，守護首都治安。

據了解，林炎田是中央警察大學正科51期、行政警察學系畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、臺北市警察局萬華分局分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事局副局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務，具備公務及實務經驗、學經歷豐富。對於即將登場的臺北燈節與春節連假，林炎田將全面強化交通、公共場域、大型商場及活動會場的維安部署，提升見警率，與相關機關加強橫向聯繫，讓市民平安過年。林炎田特別指出，今年適逢選舉年，選舉維安是重中之重，將全面落實查賄制暴，確保選風端正，以身作則率領同仁堅守崗位、打擊犯罪不手軟，以行動展現維護臺北市的決心。

