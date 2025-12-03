北市警察用中國製酒測器 警政署：酒測設備由地方採購

台北市警察局使用的酒測設備遭指是中國製，台北市長蔣萬安及台北市警察局長李西河表示是依警政署共同契約採購。警政署長張榮興今天(3日)在立法院答詢時指出，酒測設備的採購是地方政府的權責，且據他所知，台北市警局使用的中國製酒測器均已超過使用年限，照理說應該都已淘汰，如果發現還在使用，警政署將依法處理。

台北市議員洪婉臻2日質詢時指出，台北市警察局使用的酒測設備都來自中國深圳的「安維森實業公司」，原產地卻寫台灣，涉嫌違反標案規範、洗產地進台灣。台北市警察局長李西河則回應表示，酒測設備都是用警政署提供的共同合約採購，市警局會向警政署反映問題；台北市長蔣萬安也說會如實跟中央反映，由立法委員檢討。

國民黨立委張智倫今天在立法院質詢時提及此事，警政署長張榮興澄清表示，酒測設備是由各縣市警察局採購，警政署從來沒有採購過這些器材，為了解實際情況，警政署將進行清查。他說：『(原音)我要特別提醒的就是因為這酒測器都是由各縣市地方政府的警察局來採購，警政署沒有採購過這樣的器材，那他們的採購是從共約裡面去做採購，共約從109年(2020年)就有做有關中國製產品的禁止(採購)規定，那我們現在這個案子在做調查，看實際狀況有沒有是真正有用這個中國製的酒測器。』

張榮興表示，政府機關自2020年開始禁止採購中國製品，據他所知，台北市警察局使用的中國製酒測器是在2017年採購，酒測器使用年限一般是5年，所以這批酒測器應該都已經淘汰，如果發現有警察還在使用中國製酒測器，警政署將依法處理。