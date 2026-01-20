北市警局交接署長點名「不能吃案」 林炎田上任先拚節慶、選舉維安

新任台北市警察局長林炎田。林煒凱

臺北市政府警察局今（20）日上午舉行卸、新任局長聯合布達交接典禮，由市長蔣萬安主持，內政部警政署署長張榮興監交，新任局長林炎田正式接掌北市警政重任。此次典禮同步完成多位分局長及大隊長人事調整，過程莊嚴隆重，象徵首都警政體系正式進入新階段。

警政署長張榮興致詞時，首先肯定卸任局長李西河任內對臺北市警政工作的付出，特別點名去年「12月19日隨機襲擊事件」後，警方迅速應變、檢警合作完成偵結，對穩定社會情緒發揮關鍵作用，也直言對李西河即將退休「相當不捨」。張榮興表示，臺北市是國際城市、也是全臺能見度最高的城市，治安表現不僅攸關市民安全，更影響國際評比與城市形象，期許新任局長持續推動科技、科學辦案，在設備建置與人才培訓上不斷精進。

張榮興也語氣嚴肅指出，治安現況必須如實反映，「不能吃案」，並將黑金、槍枝、毒品與詐欺列為首都治安重中之重，尤其詐欺防制不能只看數據，而是要讓人民「真正有感」。他強調，12月重大治安事件後，警政團隊更要在農曆春節、捷運系統、人潮密集場所全面加強見警率與安全部署，讓市民安心過好年；此外，今年逢九合一選舉，選舉期間的維安勤務更是不可鬆懈，必須列為核心任務。

隨後完成交接的新任局長林炎田接受媒體訪問時表示，感謝市長蔣萬安與張榮興署長的信任，讓他重返臺北市服務，也感謝前任局長李西河為首都警政奠定穩固基礎。他強調，未來將秉持市長所提出的「專業、科技、溫度與效能」理念，在既有基礎上持續守護首都治安，並以照顧市民安全為最高原則。

林炎田指出，上任後首要任務即是面對接連而來的重要節慶與大型活動，包含跨年、交通運輸節點、百貨商場與大型公共活動，都必須全面強化維安部署，不僅提高見警率，也要求相關單位、保全系統落實橫向聯繫，確保公共場域安全無虞。他強調，重要節日的安全工作已迫在眉睫，警察責無旁貸，必須讓市民感到「看得到警察、感受得到安全」。

針對即將到來的選舉年，林炎田直言選舉維安將是重中之重，無論是造勢活動、治安座談或勤務規劃，自己都會親自率領同仁嚴密部署，確保選舉秩序平穩。他重申，「打擊犯罪絕不手軟、堅守正義絕不寬貸」是他一貫立場，也將以身作則，要求同仁勤勉任事、全力以赴，辦案態度「永不放棄」，共同守住臺北市作為首善之都的安全底線。



