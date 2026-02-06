北市警局人事異動！94名警官調整職務名單出爐

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

為應勤、業務需要，臺北市警察局進行大規模人事異動。經警局長林炎田邀集3位副局長、主任秘書、督察長，以及政風室、人事室等主管共同開會檢討，依「適才適所、專才專用、品操能力、工作表現、職務歷練」等原則，通盤考量後，核定派補第六至九序列偵查隊隊長、組長、主任、股長、刑事警察大隊專員、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長及巡官兼所長等職務計94人。



為應勤、業務需要，臺北市政府警察局進行大規模人事異動。（台北市警局／翻攝GoogleMaps）

本案職務異動人員如下，並統一於115年2月10日（星期二）離到職。

1、刑事警察大隊專員薛博文調任刑事警察大隊預防組組長

2、本局資訊室警務正康智恆調任刑事警察大隊專員

3、刑事警察大隊偵查第五隊隊長邱桂美調任刑事警察大隊紀錄組組長

4、刑事警察大隊肅竊組組長徐崧騰調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長

5、松山分局偵查隊隊長許文鋒調任刑事警察大隊肅竊組組長

6、士林分局偵查隊隊長陳志峯調任松山分局偵查隊隊長

7、南港分局偵查隊隊長葉宣岑調任士林分局偵查隊隊長

8、文山第二分局偵查隊隊長歐陽俊調任南港分局偵查隊隊長

9、刑事警察大隊偵查第四隊隊長周維強調任文山第二分局偵查隊隊長

10、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長謝其瑾調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長

11、刑事警察大隊偵查第二隊隊長陳冠良調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長

12、刑事警察大隊專員黃冠豪調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長

13、萬華分局偵查隊隊長高玉松調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

14、北投分局偵查隊隊長陳怡凱調任萬華分局偵查隊隊長

15、刑事警察大隊偵查第八隊隊長陳重仁調任北投分局偵查隊隊長

16、信義分局督察組組長于長豪調任中正第一分局督察組組長

17、文山第一分局督察組組長劉光恆調任信義分局督察組組長

18、捷運警察隊督察組組長黃鉅增調任文山第一分局督察組組長

19、本局督察室督察員羅秀成調任捷運警察隊督察組組長

20、刑事警察大隊督察組組長張育豪調任內湖分局督察組組長

21、本局督察室督察員王乃強調任刑事警察大隊督察組組長

22、南港分局督察組組長李新民調任本局勤務指揮中心警務正

23、本局督察室督察員蕭景嘉調任南港分局督察組組長

24、文山第二分局防治組組長許文彥調任中正第一分局防治組組長

25、本局行政科正俗股股長張義和調任文山第二分局防治組組長

26、本局保安科警務正趙晨喻調任本局行政科正俗股股長

27、信義分局行政組組長謝和軒調任信義分局防治組組長

28、本局勤務指揮中心企劃股股長陳泓瑜調任信義分局行政組組長

29、本局保防科警務正李永翔調任本局勤務指揮中心企劃股股長

30、文山第一分局保防組組長劉得焜調任大同分局保防組組長

31、本局公共關係室公關股股長陳振翔調任文山第一分局保防組組長

32、本局公共關係室警務正胡金龍調任本局公共關係室公關股股長

33、中正第二分局保防組組長呂明曄調任文山第二分局保防組組長

34、內湖分局保防組組長柯志明調任中正第二分局保防組組長

35、本局保防科保防股股長蔡鎮群調任內湖分局保防組組長

36、本局保防科警務正呂滄棋調任本局保防科保防股股長

37、士林分局民防組組長劉誌雄調任大同分局民防組組長

38、本局保防科社調股股長王明祝調任士林分局民防組組長

39、本局保防科偵防股股長楊坤龍調任本局保防科社調股股長

40、本局後勤科裝備股股長張恆睿調任本局保防科偵防股股長

41、本局秘書室警務正洪辰諭調任本局後勤科裝備股股長

42、南港分局行政組組長蘇棋秀調任南港分局秘書室主任

43、刑事警察大隊行政組組長黃亮凱調任南港分局行政組組長

44、本局保安科警務正莊清雄調任刑事警察大隊行政組組長

45、松山分局秘書室主任葉麗娟調任文山第一分局秘書室主任

46、本局後勤科財產股股長馮忠堂調任松山分局秘書室主任

47、本局後勤科警務正李宏聰調任本局後勤科財產股股長

48、南港分局勤務指揮中心主任陳矜慧調任大安分局勤務指揮中心主任

49、信義分局民防組組長茹向弘調任南港分局勤務指揮中心主任

50、大安分局保防組組長謝博文調任信義分局民防組組長

51、文山第一分局民防組組長陳心怡調任大安分局保防組組長

52、捷運警察隊行政組組長江金紋調任文山第一分局民防組組長

53、北投分局督察組組長周永健調任捷運警察隊行政組組長

54、本局督察室督察員顏志祥調任北投分局督察組組長

55、本局行政科勤務股股長陳淑芳調任本局勤務指揮中心行政股股長

56、本局訓練科警務正黃升揮調任本局行政科勤務股股長

57、本局督察室督察員高詮恩調任本局後勤科庶務股股長

58、交通警察大隊執法組組長黃建盛調任中山分局交通組組長

59、本局人事室(支援交通警察大隊執法組)警務正簡宗瑋調任交通警察大隊執法組組長

60、萬華分局警務員廖克齊陞任本局保安科警務正

61、本局後勤科警務正姚若蓁調任本局訓練科警務正

62、交通警察大隊中隊長高震宇陞任本局後勤科警務正

63、本局後勤科警務正盧禹澄調任本局公共關係室警務正

64、松山分局刑事警務員王崇倫陞任本局後勤科警務正

65、內湖分局警務員吳俊翰陞任本局秘書室警務正

66、本局犯罪預防科警務正廖健翔調任本局保安科警務正

67、大同分局刑事警務員李裕生陞任本局犯罪預防科警務正

68、信義分局三張犁派出所警務員兼所長陳右霖陞任本局保防科警務正

69、松山分局督察員吳柏錡陞任本局後勤科警務正

70、本局後勤科警務正陳禾明調任本局保防科警務正

71、中山分局長春路派出所警務員兼所長唐晟倫陞任本局後勤科警務正

72、本局防治科警務正林仁傑調任本局督察室督察員

73、士林分局蘭雅派出所警務員兼所長朱宥任陞任本局防治科警務正

74、大安分局督察員黃智源陞任本局督察室督察員

75、信義分局督察員李易書陞任本局督察室督察員

76、萬華分局青年路派出所警務員兼所長蔡佳雯陞任本局督察室督察員

77、交通警察大隊警務員梁雅晨陞任本局人事室警務正(支援交通警察大隊執法組)

78、內湖分局警備隊隊長蔡俊利陞任本局行政科警務正

79、士林分局社子派出所警務員兼所長呂俊逸調任信義分局三張犁派出所警務員兼所長

80、中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長陳和揚調任士林分局社子派出所警務員兼所長

81、內湖分局大湖派出所警務員兼所長沈上文調任中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長

82、南港分局巡官葉祐豪調任內湖分局大湖派出所巡官兼所長

83、文山第一分局警備隊隊長陳靚紋調任萬華分局青年路派出所警務員兼所長

84、松山分局東社派出所警務員兼所長陳奕安調任中山分局長春路派出所警務員兼所長

85、內湖分局西湖派出所巡官兼所長李昭毅陞任松山分局東社派出所警務員兼所長

86、中山分局督察員江明憲調任內湖分局西湖派出所警務員兼所長

87、南港分局警務員蔡宗銘調任士林分局蘭雅派出所警務員兼所長

88、中正第一分局警備隊隊長林冠丞調任中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長

89、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長施仁捷調任中正第一分局警備隊隊長

90、信義分局福德街派出所警務員兼所長林羿淳調任士林分局芝山岩派出所警務員兼所長

91、士林分局芝山岩派出所警務員兼所長游啟銘調任信義分局福德街派出所警務員兼所長

92、內湖分局康樂派出所巡官兼所長黃世豪調任松山分局巡官

93、刑事警察大隊刑事警務員陳烱龍調任內湖分局康樂派出所警務員兼所長

94、交通警察大隊警務員劉耀文陞任交通警察大隊中隊長

更多FTNN新聞網報導

新北警人事異動！118名中高階警官調整職務名單出爐

警政署公布重要警職人事調整 68人調任1月26日交接

63歲考上地政士！警界資深幹探孫福佐今退休

