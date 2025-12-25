北市警局湧入卡片鮮花 「你們的專業不需用犧牲證明」

1219隨機攻擊事件釀4死11傷，外界質疑北市警方偵辦不積極，儘管警方事後連開3天記者會正面回應，並還原獲報到場與偵辦時序，但仍釀員警士氣低落，在民眾紛紛至台北車站、捷運中山站獻花悼念死者的同時，昨天適逢平安夜，有不少民眾默默獻上小卡片，甚至有許多民間企業致贈花籃給鼓勵，肯定員警的付出。

警方收到的小卡內容，包括「有您真好」、「謝謝在混亂中維護秩序的您，辛苦了」，「這幾天在路上和捷運站經常能看到你們的身影，讓我們安心了不少」、「你們是勇敢，令人尊敬的人」、「請多照顧好自己」、「因為有您使我們安心了許多」、「謝謝你們站崗保護人民，辛苦了」；花籃小卡則留言「謝謝你們在壓力與不確定之中，依然選擇站在最前面，替城市把關，為社會承擔，你們的專業與付出，不需要用犧牲來證明，願每一位同仁，都能順利回家」，十分動容。

中正第一警分局表示，警察工作繁重，有時又夾帶了風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量，這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

未來，警方將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵，因為平安夜的真正意義，正是讓每一個人，都能平平安安回家。

