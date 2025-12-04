北市警局監視器115年起全面改採非對稱頻寬 (圖)

台中市 / 綜合報導 2026台中選戰，綠營確定定於一尊，由綠委何欣純出戰，不過泛藍陣營登高者眾，除了藍委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣，同樣呼聲高，加上民眾黨不分區立委麥玉珍也表態角逐，台中小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，就率先發文力挺江啟臣，更呼籲黨中央儘快協調，避免基層過度焦慮。 才宣布有意接棒角逐台中市長，接著馬上合體現任市長盧秀燕，立委楊瓊瓔跟緊緊積極布局2026，立委(國)楊瓊瓔(11.29)說：「楊瓊瓔，準備好了。」但除了楊瓊瓔，國民黨籍還有立法院副院長江啟臣，呼聲也很高，地方小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，率先社群發文力挺江啟臣，也坦言地方湧現焦慮聲浪。台中市議員(國)陳文政說：「當然會焦慮啊，所以我們也是希望說避免初選的方式，(江啟臣)親自帶著我在市場拜票掃街，情意上我一定要，一定要，在第一時間，出來支持江副院長。」藍營內部雙雄爭鋒，民眾黨不分區立委麥玉珍也想挑戰，臉書再發文打空戰，表示我願意站出來，因為我愛這座城市。回顧2024大選不分區政黨票，國民黨拿下三成四，民進黨也接近，民眾黨則有近兩成五得票，若藍白沒整合，綠營有機會一搏，而藍營內部人選，江啟臣楊瓊瓔在立委選戰中，也都拿下超過五成得票，確實有基層實力，但江啟臣連任4屆沒有中斷，泛藍混戰下綠營持續進攻拚翻轉。立委(民)何欣純說：「市政辦公室呢大致籌備完成，開始試營運，也即將在這個月底，12月月底，向所有的市民朋友來公開。」檯面上群雄爭鬥，台中市搖擺州，最後誰能入主市府，目前還沒個譜。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前