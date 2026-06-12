北市警局警察節公益活動熱血登場 警察同仁挽袖捐血

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【互傳媒／記者 宋天來／ 台北 報導】為慶祝115年警察節，臺北市政府警察局於115年6月8日攜手峰智生化科技股份有限公司共同舉辦公益捐血活動。活動當日警察局長林炎田親自到場關心同仁捐血狀況，局長表示：「警察工作核心是守護民眾安全，而捐血更是最直接、最溫暖的生命守護行動。這不僅是警察節最有意義的慶祝方式，更是展現警察對人權與公益的重視。」現場不少剛結束勤務、甚至甫下大夜班的員警，仍把握時間前往捐血，以實際行動支持公益，活動現場氣氛熱烈溫馨。

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為感謝每位捐血者的愛心付出，活動特別準備由峰智生化科技股份有限公司鼎力贊助的桐花沐浴乳及市警局加碼提供之宣導品。本次活動共吸引88位民眾及員警熱情響應，成功募得138袋、3萬4,500C.C.熱血，為醫療系統注入滿滿的能量，也充分展現警察同仁長期肩負維護治安、保護市民安全的使命之外，亦積極投入公益服務之精神。

臺北市政府警察局表示，血液是醫療體系不可或缺的重要資源，期盼藉由此次活動拋磚引玉，喚起社會大眾對捐血公益之重視，鼓勵更多民眾定期捐血、共同挹注醫療量能。未來將持續推動更多公益行動，展現警察關懷社會、服務人民之正面形象。（圖：記者宋天來翻攝）