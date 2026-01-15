北市警局長人選拍板！ 刑警出身林炎田接棒李西河

現任高雄市警局長林炎田（中）將接任台北市警局長。（翻攝高雄市警局）

台北市警察局長李西河將於16日屆齡退休，外界關注新任局長人選是否出現空窗。對此，內政部已拍板由現任高雄市警察局長林炎田接任台北市警察局長，預計1月20日正式上任。

李西河16日退休在即，部分台北市議員日前陸續喊話中央，要求儘速敲定人選，避免影響治安穩定。內政部長劉世芳15日下午親自致電台北市長蔣萬安，就北市警局長人事進行溝通，相關派令隨後拍板定案。蔣萬安稍早受訪時則表示，尚未正式收到公文，但已要求警察局同仁在交接期間堅守崗位，不會讓治安出現空窗。

新任局長林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，具備完整的行政與刑事警政歷練。其警職生涯從基層做起，曾擔任派出所所長、警備隊長及刑事組組長，歷練橫跨地方與中央。

林炎田為刑警出身。（警政署提供）

林炎田曾歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，也曾出任刑事警察局偵查第四大隊隊長，以及台北市警察局萬華分局長，對首都治安環境並不陌生。近年擔任高雄市警察局長期間，主掌大型都會警政事務，行政經驗完整。

