北市警局長敲定？蔣萬安：已與劉世芳通電話 不會有治安空窗期

台北市警察局長李西河屆齡退休，對於接任人選，市長蔣萬安今天（16日）說，昨天已與內政部長劉世芳通過電話，接下來就等警政署正式人事發布，警察將持續堅守崗位，絕對不會有治安空窗期。

知情人士昨天表示，劉世芳已致電蔣萬安，告知新任台北市警察局長人選為高雄市警察局長林炎田，預計20日上任。

依據高雄市警察局網站，林炎田為中央警察大學51期行政警察學系畢業，具有國立台北大學犯罪學研究所碩士，曾任台北市警察局萬華分局分局長、苗栗縣警察局長及基隆市警察局長。

蔣萬安今天與松山區里長座談前被媒體堵訪表示，昨天有跟劉世芳通過電話，接下來就等警政署正式人事發布。他強調，警察將持續堅守崗位，努力推動各項警政業務，絕對不會發生治安空窗期。

此外，美國商務部公布美台協議內容，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

蔣萬安今天表示，這段期間台灣的企業辛苦了，期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，另有許多台灣人民希望，政府守住護國神山台積電根留台灣。