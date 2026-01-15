北市警局長李西河明退休 傳臺南市「喬不攏」暫緩

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

臺北市警察局長李西河16日屆齡退休，市長蔣萬安今天也直言，還沒有收到任何接替人選的消息，據了解，新局長人事是因「喬不攏」而暫緩，李卸任後將由副局長張淑芳代理，警界目前傳出關鍵卡在臺南市警局長林國清，原本高層規劃要他轉調副署長，但林意願不高，反而申請提早退休，「警察人事環環相扣，臺南市卡住，連帶影響到六都局長的佈局。」

臺北市警察局長李西河將在16日屆齡退休。（圖／資料照）

本月16日包括北市警局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美玲在內的10餘名三線二星以上的官警退休，原本這禮拜二就傳出會公布人事異動，但目前一直未有消息，引發各界議論。

目前傳出，警政署廖副署長明天退休，高層原本屬意臺南市警局長林國清接任，林的位置空出後，其他三線三星、三線二星的官警才能接替補上，但林表達不想就任，幾經考慮後直接寫報告，申請2月1日提早退休，警界人士說，原本已經排好的人事，因為臺南市突發狀況，原本的規劃都被影響，也導致人事無法發布，據傳高層現在還在和林協調中，一切仍有變數。

北市警局長李西河明天屆退，由於人選未定，警政署已要求副局長張淑芳暫時代理，警界人士說，如果林國清確定2月1日退休，新局長的人事案，可能也要延到下個月才會確定。

