北市警局長退休在即 李西河今主持最後一場週報感謝同仁

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局長李西河即將在後天屆齡退休，他在今天早上主持局長任內最後一場週報會議，會中除了感謝警察同仁在他上任以來，一直持續為了警政工作辛苦付出，也期勉同仁未來要繼續做好警察工作，會議中透露出即將離別的不捨氣氛。

李西河今天在週報會議中，除了交代例行性的警務工作以外，也特別發言，感謝北市警各單位警察同仁，在他上任以來為了警察工作辛苦付出，尤其上月發生張文隨機殺人事件，相關單位投入大量時間精力偵辦，他相當感謝第一線同仁不眠不休的犧牲奉獻。

此外，農曆春節即將到來，李西河也期勉警察同仁，要把即將到來的春安工作做好，未來也要在打詐、掃黑、肅槍、緝毒等重點警政工作上，持續努力。

李西河是警大47期畢業，曾任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長，以及刑事局長，刑事與行政歷練豐富，在前年6月正式接任台北市警察局長。

