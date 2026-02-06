北市警局馬躍新春揮毫活動 邀請書法名家現場揮毫贈春聯

▲為迎接馬年到來，臺北市政府警察局及台北市警察之友會於今日共同舉辦「馬躍新春揮毫活動」。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為迎接馬年到來，臺北市政府警察局及台北市警察之友會於今(6)日共同舉辦「馬躍新春揮毫活動」，共邀請到書法名家王海峰、羅慧、鄒恆德、蔡見遙、洪賜隆-琉嶼岸上人、黃水源、許桂卿、何雪輝老師及阿答藝術劉達貴先生等9人，於警察局L樓大廳現場揮毫贈春聯，免費贈送墨寶，吸引眾多同仁到場排隊索取。

春節將至，貼春聯除舊佈新、萬象更新，為2026年帶來好的開始，會場並設置「自己寫春聯」體驗專區，讓同仁可以藉此體驗揮毫的樂趣。本次活動場面非常熱鬧，藉由傳統書法藝術傳遞新春祝福，讓肩負維護治安重任、工作繁忙的警察同仁，在勤餘提前感受年節喜慶。

臺北市政府警察局副局長張隆興表示，本次活動由台北市警察之友會大力贊助及書法名家王海峰老師等9人共襄盛舉，希望藉由揮毫活動發揚傳統文化，透過他們的筆墨，將對新年的祝福化為一幅幅動人的作品，讓同仁欣賞書法之美，共享迎春納福的歡樂氣氛，並祈願同仁丙午萬事馬到成功、一馬當先。