北市警強化 2026臺北年貨大街 交通措施 讓民眾 安心行 放心買
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應春節將屆，迪化商圈年貨大街假日期間採購人潮湧現，為避免人、車潮交織造成交通壅塞，臺北市政府警察局首度運用無人機監控車流狀況，加派警力擴大疏導範圍至鄭州路、塔城街沿線，置重點於保持路口淨空，確保人、車通行順暢，並適時驅離臨停車輛，以維護交通秩序。
為讓民眾「安心行、放心買」，臺北市政府警察局強化交通疏導措施如下：
一、擴大疏導範圍，彈性管制車輛左轉：因應多數民眾搭乘捷運至北門站再步行至迪化街商圈，交通疏導範圍擴大至鄭州路及塔城街沿線，並視車流及行人通行狀況，適時控燈延長秒數、管制部分路段車輛禁止左轉，避免人、車交織。
二、運用無人機監控車流：因應擴大交通疏導範圍，交通警察大隊除運用 CCTV 監控路口車流外，並操作無人機掌握周邊交通狀況，遇有交通壅塞，即通報鄰近分局啟動「交通快打機制」，派遣線上警力到場疏導。
三、機動排除道路障礙，確保行車順暢：規劃「交通機處組」，針對迪化街商圈周邊道路，加強路況查報、驅離臨停車輛、排除交通事故及道路障礙。
臺北市政府警察局呼籲，年貨大街期間人、車潮增加，請多搭乘大眾運輸工具並配合員警與義交指揮，駕駛人可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，掌握最新路況，共同維護迪化街商圈周邊道路交通安全與順暢。
