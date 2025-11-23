北市警成立「路跑團」 參與公益路跑宣導防詐
〔記者王冠仁／台北報導〕由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」活動，在今天早上正式舉行，台北市長蔣萬安也到場主持鳴槍起跑儀式。轄區中正一分局有鑑於此次活動參與人數眾多，警方為了順勢進行防詐騙宣導，也成立「城中騏驥路跑團」參與，參與同仁清一色身穿橘色宣導標語路跑服，讓民眾眼睛為之一亮。
中正一分局指出，此次路跑活動在今天早上於總統府前熱血開跑，中正一分局因應此次活動，成立「城中騏驥路跑團」共同參與，同仁穿著亮眼的橘色宣導標語路跑服，與跑者們一起跑動，在賽道中一路向民眾宣導防詐意識及認識交通安全、婦幼保護觀念。
中正一分局長陳瑞基表示，「騏驥」象徵千里馬與優秀人才，中正第一分局以此為名成立路跑團，展現警察不僅在治安第一線保持高度專業，也具備良好體能與運動習慣，代表警察活力、健康與親民形象。
參與賽事的同仁說，此次「城中騏驥路跑團」中，包含忠孝西路派出所所長賴何杰，他曾拿下警察大學校運1萬公尺長跑金與銀牌、3000公尺障礙金與銀牌、114年新北微風運河鐵人三項第6名。忠孝西路派出所副所長張郁婷，曾是大專盃跆拳道對練金牌三連霸，兩位同仁展現體能訓練成果與競技實力。
中正一分局說，此次同仁穿著的橘色犯罪預防宣導路跑T恤，上面繡有打詐165、停讓行人、婦幼113顯眼標語，同仁穿著宣導T恤穿梭於上萬名跑者之間，使防詐、交通安全與婦幼保護等重要資訊自然進入跑者視線，讓宣導無所不在。
中正一分局強調，未來將持續以多元方式推動防詐、婦幼安全與交通安全宣導，深化警民互動，與市民攜手打造更安全、健康、幸福的宜居治安環境。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
