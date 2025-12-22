北市警揭張文預謀攻擊長達1年半 90分鐘內5度換裝躲避追緝

台北市警察局今日下午說明男子張文在北捷發動隨機攻擊、造成4死11傷事件偵辦進度。台北市刑大隊長盧俊宏表示，根據警方搜查發現的犯罪計劃書記載，張文原預計先在林森北路縱火，接著至台北車站發動攻擊，隨後再到「中山百貨」（誠品南西店）進行下一波攻擊。至犯案金流、如何取得汽油彈等疑點，警方仍在釐清中。

警方指出，張文在發動攻擊後的1.5小時內5度變裝，第一波是19日下午3時51分時，他身著米色外套騎乘機車前往長安東路巷內縱火，隨即後騎車離去；接著張文脫下米色外套改穿黑色短袖，並戴上黑色鴨舌帽後，改騎乘YouBike逃逸。

19日下午4時59分時，張文第三度變裝，改身著連身雨衣、拉著裝有汽油彈及更換衣物的行李箱出現在捷運台北車站M8出口，並在抵達M7地下街後，快速脫下雨衣露出戰術背心、戴上防毒面具遮蔽臉部，隨後丟擲17顆信號彈、3顆汽油彈。

在台北車站地下街發動攻擊後，張文脫下戰術背心、防毒面具，並換穿米色外套、背上背包，利用現場疏散人潮的空隙混入中山地下街逃離。中正第一分局長陳瑞基表示，張文進站與犯案衣著不同，就是要製造混亂、隨機攻擊。

台北市警察局長李西河表示，追查發現張文從2024年4月起，就陸續購買煙霧彈、汽油桶等犯罪工具，顯示這是一起長達1年半的預謀犯罪。且張男在中山區縱火、北捷丟煙霧彈，至墜樓死亡期間，曾數度變換交通工具與穿著以躲避警方追緝，顯示其「非常狡猾」，追案小組會持續追查、釐清案情。