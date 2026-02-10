北市警搗破百家樂賭場！5.7億籌碼推成山 逮33人送辦

警方破獲百家樂賭場，查扣大量現金與籌碼。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大安區安和路一段一處職業賭場被警方破獲，大安分局日前接獲情資於昨日凌晨會同刑事特勤中隊及敦化南路派出所組成專案小組，持搜索票前往攻堅，現場逮捕28歲陳姓負責人及賭客共33人，並查扣新臺幣91萬元現金與價值5億7756萬元籌碼，全案訊後移送法辦。

大安警分局指出，28歲陳姓男子在台北市大安區安和路一段租下民宅經營百家樂職業賭場，企圖趁著春節期間大賺一筆，大安分局先前就已接獲線報，該民宅入夜後人影幢幢，疑似經營地下賭場，經長時間蒐證後，昨日凌晨展開突擊行動。

警方在現場查獲28歲陳姓負責人、工作人員及賭客等共計33人，當場查扣賭資現金新臺幣91萬元與籌碼共計5億7756萬元，以及無線電、監視器等多項相關證物。訊後依賭博罪將負責人與工作人員移送台北地檢署偵辦，另賭客依違反《社會秩序維護法》裁處。

今年加強重要節日安全維護工作自2月9日正式展開，警方展現強力執法決心，大安分局指出，警方將持續強力取締各類非法賭博行為，以維護社會治安與良好風氣，呼籲民眾切勿以身試法。

