北市警攔查違規車摔傷 駕駛8旬翁稱陽光刺眼釀禍

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市51歲蘇姓員警今天騎乘警車巡邏時，發現8旬曾翁所駕汽車闖紅燈，隨即趨前攔查卻不慎擦撞，造成蘇姓員警摔車、擦挫傷，曾翁供稱因陽光刺眼未注意號誌才違規，肇責待釐清。

台北市警察局北投分局蘇姓員警下午3時34分騎警車巡邏行經中央北路4段（台北捷運忠義站前）時，發現有輛汽車違規闖紅燈，隨即上前攔查，但同向兩車卻不慎發生碰撞，造成蘇姓員警當場摔車，且手腳擦挫傷。

汽車駕駛曾翁則未受傷，雙方駕駛意識清楚均無大礙。

馳援警方到場調查，確認雙方駕駛酒測值均為0，曾翁的車、駕籍也都正常。

曾翁供稱，案發時因陽光刺眼才未注意到交通號誌而違規，加上車上鳴放音樂，也因此沒聽到警車鳴笛聲，造成雙方不慎碰撞。此案肇事責任仍在調查釐清中。

北投分局呼籲，駕駛車輛於道路上行駛時，應隨時注意車前狀況，若遇有警方依法攔查，應配合警方的稽查取締，以維護交通秩序與安全。（編輯：張銘坤）1150115