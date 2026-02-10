北市警春節前夕破獲百家樂賭場 逮33人送辦

（中央社記者黃麗芸台北10日電）北市加強重要節日安維工作昨啟動，警方前往位於大安區安和路一段的百家樂職業賭場進行搜索，共查獲負責人、工作人員及賭客共33人，查扣賭資與籌碼逾5.7億元。

農曆春節將至，台北市政府115年加強重要節日安全維護工作於昨正式展開，為期15天。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，為展現強力執法決心，已先於昨天凌晨3時許持台北地方法院核發的搜索票，會同刑事特勤中隊及敦化南路派出所組成專案小組，前往安和路一段執行搜索勤務，當場查獲1處百家樂職業賭場。

廣告 廣告

警方現場查獲包含負責人28歲陳男、工作人員及賭客等共計33人，並查扣賭資現金新台幣91萬元，以及價值5億7756萬元的籌碼，和無線電、監視器等多項相關證物。

全案詢後將陳男和工作人員依刑法賭博罪移請台北地檢署偵辦，另賭客依違反社會秩序維護法裁處。

台北市警察局萬華分局今天也透過新聞稿表示，今年加強重要節日安維工作仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，為確保春節期間平安有序，在農曆春節前特別拍攝「治安平穩、交通順暢及民眾安心」等3篇微電影加強預防犯罪宣導。

萬華分局說，影片內容除展示金融機構防搶演練、快速打擊犯罪，宣導防搶、反詐騙之外，並提醒汽（機）車行經路口時，應禮讓行人優先通行，另於交通雍塞路段，應保持路口淨空，並配合交通疏導措施及現場員警指揮，維持交通順暢，避免意外事故發生。

同時，也宣導民眾善加利用護鈔、舉家外出安全維護等民眾安心服務。

萬華分局提到，分局長陳勇華也在片中向市民拜年，並宣導近期最常見、民眾損失金額最高的「假投資詐騙」手法，呼籲民眾勿輕信網友或陌生人投資秘笈，建議民眾有疑問就撥打165專線，或就近向派出所查證。

另外，出門旅遊前應掌握交通動線及周邊車流狀況，並配合交通管制及疏導措施；存（提）款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔、舉家外出安全維護等服務，確保市民財產安全，讓大家能平安過好年。（編輯：張銘坤）1150210