北市警涉「集體代簽」助鍾文智潛逃 副所長兒失控攻擊記者

北市警信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌造假簽到讓鮑魚大亨鍾文智棄保1億潛逃。前副所長李俊良訊後遭檢聲押，副所長梁思強、古志銘30萬交保，信義分局今（19）日也火速決議拔官，若聲押獲准李男將停職。而古志銘交保後，他的小兒子企圖阻擋記者拍攝，甚至動手推人，爆發肢體衝突。

警涉偽造報到簽名 助「鮑魚大亨」潛逃

被調往三張犁派出所的前福德街派出所副所長李俊良，被檢方發現2021年到2023年間，包庇每天應該到派出所報到3次的鍾文智，幫忙偽造簽到，調職到三張犁之後還拜託接任的2位副所長繼續幫忙「關照」。

廣告 廣告

而因為炒作TDR獲利4億多的鍾文智，遭判刑30年5月定讞之後，被發現棄保潛逃。

檢調查出，鍾文智透過他的司機兼大帳房葉仲清，面交710萬現金給李俊良，不過李男辯稱是對方玩球版輸錢還債，檢方並沒有採信。

檢調還發現，李俊良跟鍾文智常常吃飯宴飲，鍾文智甚至砸錢弄了一間私人會所，讓李俊良和另外2名所長休息聚會，常常給宵夜、飲料、三節禮物，不正利益部分也要深入追查。

鍾文智與李俊良往來密切。圖／台視新聞

涉助潛逃 副所長兒北檢失控怒推記者

檢方共約談3被告14名證人，訊後依貪污等罪聲押禁見李俊良，李俊良未婚妻50萬交保，梁思強、古志銘30萬交保。

古志銘正要離開北檢時，他的小兒子試圖阻擋記者拍攝，擋住攝影鏡頭還推人，直到家屬把人拉開才被阻止。

古志銘兒子與記者發生衝突。圖／台視新聞

而信義分局今日說明，古姓跟梁姓的副所長即日起調整為非主管職務，李姓副所長若聲押獲准的話，就會報請停職。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李若慈、王秋明 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

涉助鮑魚達人鍾文智潛逃、偽造簽到 北市1副所長、前司機遭聲押禁見

涉包庇百家樂賭場 北市警北投分局組長、前柯文哲隨扈80萬交保

偷拍女警及洽公民眾 北市警郭昇翰一審遭重判