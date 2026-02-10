北市警淪「創意私房」幫兇！裝針孔偷拍女警、少女如廁 二審重判13年4月

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人黃子佼的「創意私房」風波竟有一名北市前員警捲入其中，經檢警調查，查出大安分局30歲前員警郭昇翰，於2022年在職期間，利用職務之便在派出所女廁、商家裝設針孔攝影機，偷拍女警、少女共66人。台北地院審理後，一審依兒少性剝削防制條例及個資法，判處郭男12年及1年2月有期徒刑；案經上訴，台灣高等法院認為他犯行嚴重，今（10）日判處其有期徒刑13年4月，可上訴。

北市前員警郭昇翰捲入黃子佼的「創意私房」風波。（圖／翻攝畫面）

北檢查出，大安分局前員警郭昇翰自2016年12月24日起至2025年2月23日任職期間，在派出所1樓的身障廁所安裝針孔攝影機，隨機拍攝使用者如廁畫面；此外，郭男也在其他商家廁所裝設針孔，並以影片截圖方式，擷取3幀影片畫面保存，再將原始竊錄影片刪除。經查，共有66名女性因此受害。

其中，郭昇翰更在見到有女警進入2樓蹲式廁所時，偷偷潛入鄰間偷拍，或是趁近距離互動時，從衣領、襯衫鈕釦間等縫隙處，偷拍胸部等私密部位。離譜的是，郭男在去年8月14日某次執行救護勤務時，看到轄區內一名身心障礙女病患下身未穿著衣褲，也竊錄其下體。

全案偵查終結，檢方依《刑法》公務員假借職務上之機會妨害秘密、《個人資料保護法》、《兒少性剝削防制條例》等罪嫌提起公訴，並建請法院加重其刑。一審審理後，北院判處其有期徒刑合計共13年2月。

案經上訴二審，判決於今日出爐，法官認定郭男利用職務之便，偷拍被害人隱私部位、性影像，甚至有幼童在被害名單中，嚴重侵害被害人隱私權。不過，考量郭男坦承犯行並願意與被害人和解，審酌其先前無前科、被害人對量刑表示的意見，且有被害人撤告或未提告。高院部分認定無罪，其餘加總之後共量刑13年4月。合議庭指出，審酌他涉及另案審理中，因此未訂出應執行刑。

郭昇翰已於案發後遭大安分局免職，至於郭男是否將偷拍的影像賣給《創意私房》牟利，檢方已另外分案偵辦。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

