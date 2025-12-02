北市警爆用陸製酒測器 議員質疑準確性！蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安。資料照片。廖瑞祥攝



民進黨市議員洪婉臻今（12/2）在台北市議會質疑，北市警所採購的酒測器、酒測棒都是來自中國深圳製造，是否違反採購規則，並遭廠商以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳。對此，蔣萬安回應，酒測器材皆為警政署採購，北市警局為接收單位，市府會向中央反應。

洪婉臻今市政總質詢時，拿出警方所採購的酒測器給市長蔣萬安，要求他大聲念出酒測器上的廠商標籤，來自中國深圳「安維森實業公司」，隨後洪拿出查到的廠商資料，質疑警方所採購的酒測器、酒測棒都是來自中國深圳製造，蔣萬安、警察局長李西河是否知情？

洪婉臻表示，台北市的酒測棒一直以來都是用該牌產品，她並質疑，市府違反採購規則，還被廠商吃豆腐，以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳，中國品牌就印在產品上市府卻多年未發現，要求市府、市警局政風單位應啟動全面調查檢討，也應全面檢測酒測設備的準確性。

李西河則回應，酒測器全部用警政署共約採購，買酒測器會送酒測棒，是警政署給市警局的，市警局為接收單位，不知酒測棒的產地是來自中國，將會依循向上反應此事。

洪婉臻轟，產地就不是台灣，市府連一點功課都沒做，且為何可以用贈送的？市府是否要好好調查？

蔣萬安回應，這是警政署上架的產品，會如實和警政署反應，且合約範本也是警政署提供，會請立委處理。

