北市警界換龍頭1／九合一大選開打！北市新任警察局長「三選一」 「他」出線機率高

警界重量級人事即將調整！1月16日，台北市警察局局長李西河、刑事局局長周幼偉、警政署副署長廖美玲等逾10名高階警官，都將屆齡退休。FTNN調查，警政署已將高層人事新布局送交內政部批審，其中，北市警界龍頭人選究竟是誰引發熱議，警界知情人士指出，警政署主秘郭士傑、警政署督察室主任呂新財、高雄市警察局局長林炎田，將有1人勝出坐上台北市警察局局長寶座，而以郭士傑贏面較大！

警界重量級人事即將調整！1月16日，台北市警察局局長李西河等逾10名高階警官屆齡退休，目前傳出北市新局長的可能人選為警政署主秘郭士傑（左圖）、警政署督察長呂新財（右下）、高雄市警察局局長林炎田（右上），而以郭士傑贏面較大！（圖／資料照、翻拍畫面）

今年適逢「九合一大選」，選戰開打後包括活動申請、維安勤務、收集輿情、查察賄選及虛假訊息等等，都必需仰賴警方，警局高層跟政黨層峰之間的溝通與信賴度至為關鍵。警界知情人士表示，警消系統綿密，善於耕耘地方關係，全面接觸社會人群，除了官方體系，還有警察之友會等民間組織，因此長期都是各個政黨極力拉攏的對象，警界人事調動也成為政治勢力的角力戰場，暗中介入早已不是祕密，尤其是六都警察局局長的派任更是煙硝味十足，因為一個職缺變化，不僅連動其他職缺，也攸關地方政治板塊的消長，「具備指標地位的台北市，更是人人盯著看！」

「警政署署長張榮興前年上台後，始終貫徹『警政人事一條鞭』，回歸專業適才適所，不願讓政治勢力介入警界人事，他也深得層峰信任，相較過去幾任署長，他手中掌握的人事實權大了許多，因此這波高階警官調動『乾淨』不少，亦沒有莫名其妙地提早冒出什麼爭議或黑函，不過，台北市過去在陳水扁時代、柯文哲時代與現在的蔣萬安時代，都爆發不滿警察局局長人選，柯文哲甚至還拒見對方，雖然基於『警政人事一條鞭』，這些局長最後還是順利就職，期間還是引發不少風波，究竟新任的台北市警察局局長『能否萬安』？仍然有待觀察。」警界知情人士指出。

警政署署長張榮興（左一）上任後，始終貫徹「警政人事一條鞭」，回歸專業適才適所，手中掌握的人事實權也大了許多，因此這波高階警官調動「乾淨」不少，亦沒有莫名其妙地提早冒出什麼爭議或黑函，（圖／NPA 署長室臉書）

警界知情人士進一步表示，前年時任台北市警察局局長張榮興升任警政署署長後，傳出內政部部長劉世芳給了蔣萬安2位接棒人選，分別是時任警政署副署長李西河、時任警察專科學校校長方仰寧，蔣萬安選了方仰寧，最後卻是李西河上位，議會因此還上演口水大戰，「日前發生『張文隨機殺人事件』後，有綠營人士抨擊『北市警網到底出了什麼問題？』，藍營人士一聽立刻反擊『現在說北市警方做不好的這些人，應該好好回想當初強行不給方仰寧當警察局長的是誰？』，顯見雙方依然存在心結，最倒楣的還是無端遭受口水掃射的李西河和方仰寧！」

話說回來，此次台北市警察局局長寶座獎落誰家？外傳警政署主秘郭士傑、警政署督察長呂新財、高雄市警察局局長林炎田，都是高層的口袋名單，其中以郭士傑呼聲最高。據悉，警大56期交通系的郭士傑，也擁有東吳大學法律學碩士學歷，歷任南投縣、彰化縣等地的3任分局長後，常年任職台中市警察局，「他（郭士傑）心思縝密、處事圓融，是個務實派，他具備兩大優勢，第一，前兩任台北市警察局局長陳嘉昌、李西河，從警後都和台北市沒有太多淵源，所以辦起事來比較沒有包袱，郭士傑的的警職經歷也幾乎沒待過台北市，與台北市複雜的政商界牽扯不深，可能比較符合高層的意思。第二，郭士傑早年在台南市擔任副分局長時，張榮興（現任警政署署長）就是他的分局長，而且相當器重他的能力，兩人配合多年不缺默契；郭士傑一直被視為張榮興的愛將，現在讓郭士傑坐鎮台北市，對於張榮興而言，確實相對放心。」一名警界高層指出。

前年時任台北市警察局局長張榮興升任警政署署長後，傳出內政部部長劉世芳給了台北市長蔣萬安2位接棒人選，蔣萬安選了時任警察專科學校校長方仰寧（左圖），中央卻派任時任警政署副署長李西河（右圖），雙方因此上演口水大戰。（圖／資料照）

警大50期交通系畢業的警政署督察室主任呂新財，是警政署署長張榮興的同學，擁有國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任台北市警察局文二分局長、台北市警察局松山分局長、保六副總隊長、南投縣警察局局長等，學經歷相當完整，處事風格低調平穩，「目前新北市警察局局長方仰寧、桃園市警察局局長廖恆裕、台中市警察局局長吳敬田，全部都是張榮興的同學，如果呂新財再執掌台北市，50期幾乎就是『全壘打』了！」該名警界高層表示。

警大50期目前有多人位居警界高層，除了警政署署長張榮興，還有新北市警察局局長方仰寧（下圖右一）、桃園市警察局局長廖恆裕（上圖左）、台中市警察局局長吳敬田（上圖右）等人，堪稱「全壘打」！

高雄市警察局局長林炎田是警大51期畢業，處女座的他，具備刑事專才，做事細膩、力求完美，表現一直相當亮眼，2022年7月就任局長以來，已經快滿三年半，是六都中在任最久的警政首長。一名高階警官指出，林炎田早年在台北市當過派出所所長、偵查隊隊長，還當過警政署公關室主任，人脈相當豐沛，政黨與媒體關係都很好，「他（林炎田）如果執掌台北市警察局，應該是輕車熟路，可以無縫接軌。」雖然目前傳出新任台北市警察局局長「三選一」，不過或許最後一刻又有黑馬殺出！無論如何，只要警界人事調動沒有淪為權力鬥爭遊戲的一環，就是全民之福，更是警界之福。

