北市警界換龍頭2／詐團橫行打不完！刑事局長卡位戰「沒有勁」 4大熱門人選曝光
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導
1月16日除了台北市警察局局長李西河屆齡退休，身為全台刑事龍頭的刑事局局長周幼偉等逾10名高階警官也將榮退，警界知情人士指出，在高層眼中，警政署副署長李文章、國道警察局局長顏旺盛、警政署警政委員黃家琦，都是口袋名單，此外，彰化縣警察局局長陳明君則被視為「黑馬」，「目前最重要的刑事工作就是『打詐』，高層一定會考慮到這一點，新任刑事局局長勢必面臨艱難挑戰！」
2024年詐騙案件逾12.28萬件，平均每天發生336件，財損高達502億元，2025年至少發生17萬件，財損初估飆破900億元，直逼千億！「高層這次挑選刑事局局長，相當注重『打詐專業』，如何有效打詐？如何打得讓民眾有感？是新任刑事局局長的一大課題，也是一大難題！」警界知情人士表示。警大51期刑事警察學系畢業的警政署副署長李文章，身形魁梧、作風剽悍，偵辦刑案相當有一套，目前是國內數一數二的刑事悍將，綽號「黑面」的他，2016年間帶隊迅速偵破第一銀行ATM跨國集團盜領案，追回部分贓款，名揚國際，也曾破獲「刑警薛貞國命案」、「西門町峨眉停車場雙屍命案」等多起重大刑案，其實早在25年前，李文章就靠著血漬逮捕兇手，創下國內首例「無屍體」卻獲得法院支持判刑的案例。
李文章始終站在打詐第一線，他之前擔任台中市警察局局長期間，數度與金融業者溝通，希望駐櫃行員遇到可疑情況時，應該「更雞婆」地關懷民眾，一旦覺得有問題務必立刻聯繫警方，在各界共同努力下，台中市每年攔阻的詐騙金額從2億多元增加到10億多元。此外，李文章最近還參與推動司法改革，希望車手落網後，法官能夠先行羈押2個月，不要讓車手可以輕鬆獲保繼續行騙，進而提高詐團的「犯罪成本」，斬斷詐團的手腳。
「他（李文章）擔任刑事局預防科科長時，就推動電信業者要在民眾接到外國電話時，必須提供一段示警語音，提醒民眾這通電話來自國外，一定要謹慎，這個方法實施後，果然阻擋不少針對年長者的詐騙事件，他豐富的刑案經驗，確實是刑事局局長的適合人選。」一名高階警官進一步指出，去年8月甫從台中市警察局局長調任警政署副署長的李文章，帶兵相當嚴厲，例如2024年爆發數起警紀問題後，台中市警察局首度實施「6年條款」與「滿1年自己請調」新制，規定台中市約7千名警力，只要在同單位任職滿6年就必須輪調，藉此防止「老鳥」與地方人士「日久生情」衍生風紀問題，雖然基層抱怨連連，還出現「五星魔李文章」哏圖，李文章依然大刀闊斧，調動超過400名官警。
國道警察局局長顏旺盛是李文章的警大同期同學，也是一名刑事幹才，資歷完備，在警界享有極高聲望，他曾參與緝捕「惡龍」張錫銘、偵破北市直銷女副總強盜命案等重大刑案，去年一度傳出要接掌台南市警局；警大55期行政系畢業的警政署警政委員黃家琦，擁有警政研究所碩士學歷，歷任警政署保一總隊警務員、警政署股長、警政署公關室科長、新北市警察局公共關係室主任、新北市警察局保安警察大隊大隊長、新北市警察局交通大隊大隊長等等，2014年間，47歲的他接下樹林分局長一職，成為六都中最年輕的三線一星分局長；2019年間，現任警政署署長張榮興從新竹縣警察局局長調陞警政署航空警察局副局長，接任者就是當時擔任警政署公共關係室主任的黃家琦，然而，一直被視為警界明日之星的他，2022年擔任刑事局副局長期間，因捲入「天虹科技副總涉嫌過失致死關說案」而自請處分，留下一個汙點。
警大59期畢業的彰化縣警察局局長陳明君，歷任刑事局大隊長、台北市警察局刑警大隊大隊長等職，刑偵經驗豐富，深獲長官信任，多次獲得拔擢，他50歲那年（2022年）當上嘉義縣警察局局長，2年後再接任彰化縣警察局局長，兩次都創下有史以來「最年輕局長」的紀錄，「不過，他（陳明君）現在只是三線二星，如果要接任三線三星的刑事局局長，可能要比照當年的『黃明昭（現任警大校長）模式』，2019年間，原本是基隆縣警察局局長的黃明昭，先升任三線三星的警政委員，接著馬上『代理』刑事局局長，不到1年隨即真除，卻引發不少爭議。」一名高階警官認為，陳明君雖被視為「黑馬」，但「達陣率」並不高。
警界知情人士透露，刑事局局長的接任人選中，有人積極爭取，有人直接表態「不想這麼累」，「畢竟目前打詐確實存在某些困境，包括司法的輕判輕放、我方與外國治安單位橫向合作不易、部分外國通信軟體公司不太願意提供個資等等，簡單來說，刑事局局長的寶座底下，就是藏著吃力不討好！」
