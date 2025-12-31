北市警界換龍頭3／關說人事OUT！他直達天聽「有夠力」 綠營金主全吃癟
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導
長年以來，警界人事調動一直存在政治干預的影子，原因就是「長官太多」，中央從內政部、行政院、立法院到總統府，地方則有縣市首長與民代，警政署每遇人事調整，經常都得面對各方的「請託」和「施壓」，曾有1名署長感嘆：「我這次能調動的缺不到10個！」對此，一名警界高層表示，目前的警政署署長張榮興「相當夠力」，他上任後的人事調動都算順利，已和過去大不同！
警界人士直言，警政署署長如果能「上達天聽」，官員與民代對於警界人事案就不敢「意見太多」，即使有意見也只是「禮貌推薦」，例如當年的總統馬英九和警政署署長王卓鈞，兩人之間充份信任，有心人士就沒了「使力空間」，自然能夠「警政人事一條鞭」，「如果沒有這層信任，就會出現很多『使力空間』，遇到強勢的院長、部長，署長就會變得很為難，雙方甚至會鬧到撕破臉，例如2022年間，當時的行政院院長蘇貞昌和內政部部長徐國勇傳出為了警界人事互槓，同一年甫卸任的警政署長陳家欽，更自爆提早退休的真正原因是『政治力介入』、『高層施壓』，真的很難看！緊接著蘇貞昌請辭行政院院長前，警政署以多位高階警官屆退為由，進行史上最大幅度的人事調整，總計調動87位高階警官，其中，光是六都就換了5位局長，不少案例違反警界人事派任慣例，我們真的很無言！」
此外，FTNN之前踢爆綠營有一名綽號「西門昌」的金主，來自台南的他，在台北市西門町發跡，熟識多位綠營高層，尤其和新潮流系交好，每次出現就是一臉大哥樣，老用鼻孔看人，由於擁有綠營的政治人脈，「西門昌」時常介入警界人事案，小至地方刑大隊長、分局長，大到刑事局高層，通通都想插一腳，之前有位警政署署長不想搭理他，他還狠嗆對方「我看你的署長可以幹多久！」，態度十分囂張。
「現在的警政署署長張榮興深得高層信任，也深獲普遍基層肯定，只要總統賴清德還在位，他可說穩若泰山，現在類似『西門昌』這種人想要介入警界人事，不僅沒門！根本連窗戶都找不到！」一名高階警官指出，過去六都的警分局長升遷，主要是看年資，張榮興上任後變得很不一樣，他認為過去只要「待得夠久」就能獲得升遷的制度，對繁重分局不太公平，「他（張榮興）之前當過台北市警察局局長，認為台北市狀況複雜、勤務繁多，一樣是擔任分局長，壓力和其他地方完全不同，為了鼓勵台北市警分局長『勇於任事』，同時拔擢優秀的外勤主官，提出台北市警方專屬的『繁重加權』升遷方案，如此人事制度才會比較公平與健全。」
擔任過警政署署長的新北市事長侯友宜曾坦言，這幾年看到警政署署長在警政高層調動過程中，往往受到很多壓力，他呼籲警政署署長應該要更有魄力，抗拒人事關說壓力，中央也應該給予更大空間，尊重「警政人事一條鞭」。確實，警察絕對不是為政治服務，而是為全民服務！
