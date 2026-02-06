北市警疑幫鮑魚大亨鍾文智查個資！ 檢訊後聲押禁見副所長

南港派出所副所長疑似幫鍾文智查個資。（圖／報系資料照）

鮑魚大亨鍾文智被控炒作TDR狂撈4億元，累計30年5月的刑期以後棄保潛逃，沒想到檢方發現南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔涉嫌幫鍾文智查詢欠債者個資，台北地檢署昨日指揮調查局發動搜索後，約談2人到案，並於訊後聲押禁見黃梓翔，李新民部分則仍在訊問中。

檢方指控，一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。

廣告 廣告

此案因TDR是否屬《證券交易法》規範的「有價證券」引發法律爭議，審理長達10年，最終於2025年才宣判。期間國寶集團朱國榮曾在法院審理期間棄保潛逃，引發社會關注，法院因此對鍾文智裁定科技監控，並需要按時至派出所報到，監控期限至2024年10月17日。

鍾文智三審判決於2025年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。

後續檢方懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且時任福德派出所副所長李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。檢方於去年12月聲押禁見李俊良與鍾文智大帳房葉仲清獲准。

沒想到檢方再度查出，時任南港派出所警員，現任副所長黃梓翔疑似幫助鍾文智查詢欠債者的個資，檢方昨日指揮檢調於南港派出所搜索，通知李新民、黃梓翔到案，並於訊後聲押禁見黃梓翔。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房