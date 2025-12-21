即時中心／黃于庭報導

台北19日晚間驚傳隨機攻擊，27歲的凶嫌張文於北車、中山商圈投擲煙霧彈、持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於作案後墜樓不治。不過，事後卻有民眾指稱警方前往誠品南西頂樓攻堅時「裝備不足」，亦有質疑沒有立刻進入，而是多待了40秒。對此，中山一路派出所長李欣鴻今（21）日出面說明，期間多次哽咽，強調警方已經盡力，不是只有殉職才值得社會大眾尊敬。

針對民眾質疑警方裝備問題，李欣鴻回應，因為當時有同仁已經下班，接到通報第一時間來不及領裝。他進一步說明，同仁接到通報當下，依規定不用領用槍枝，也不用著防彈背心，員警沒有猶豫，直接徒步跑到現場保護民眾。

廣告 廣告

至於警方在頂樓長達40秒沒有立刻進入，李欣鴻表示，現在事後看，犯嫌確實到頂樓之後墜樓身亡，但當下情境一片混亂，從1到5樓沒有人知道犯嫌在哪，如果犯嫌那時選擇躲在漆黑的天台埋伏，攻擊進入的警察，是不是又會有人質疑，為什麼警方不在現場等待支援警力到達？

李欣鴻提到，過去同仁不一定知道現場狀況，但沒有人遲疑、猶豫，只想趕到現場保護民眾。他回憶道，幾年前殉職的鐵路警察，每位警察同仁都跟他有一樣的勇氣想保護大家，不是只有殉職才值得社會大眾尊敬，「這不是警察同仁第一次面對持刀事件，但每次我們都是用一樣的勇氣、信念」。

快新聞／張文砍人後直奔頂樓！遭質疑攻堅「裝備不足」 警所長哽咽發聲了

中山一路派出所長李欣鴻。（圖／民視新聞）

媒體詢問，民眾通報內容為何？李欣鴻指出，當下對方就有描述，現場有丟擲煙霧彈，就算通報內容只是丟擲煙霧彈，還沒有提到持刀狀況，同仁一樣毫不猶豫趕到現場，沒有輕忽、沒有任何遲疑，到現場勇敢處理。

李欣鴻進一步說明，當天在頂樓的7位同仁都符合規定，至於為什麼會有同仁沒領用槍支、沒有著防彈背心？因為有2名同仁其實已經下班了，另外有3名是有配槍的，剩下的雖沒領用槍枝，但強調都是符合規定的。

原文出處：快新聞／北市警衝頂樓攻堅緝捕張文遭疑「裝備不足」 所長哽咽回應了

更多民視新聞報導

張文原始計畫曝光！57歲余男阻斷更大規模傷亡

太強了！新北國際城市U18棒球賽 「這校」連8屆奪冠

還在氣？國民黨團將告大法官瀆職 黃國昌喊支持稱「北檢不會有動作」

