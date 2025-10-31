北市警誘捕車手遭攻擊！2男持棍棒痛毆搶300萬真鈔 警連夜逮2人

北市中山分局員警30日誘捕車手時遭攻擊，對方攻擊警方後，趁警方不備，搶走300萬元現金。(圖／翻攝畫面)

北市中山區民權東路發生一起當街搶奪事故。北市政府警局中山分局長春派出所員警30日下午獲報，於民權東路三段前準備誘捕詐騙面交車手，未料卻遭歹徒持棍報與刀械攻擊，並搶走被害人事先裝在包包內的300萬元現金逃逸。警方獲報後也連夜在新竹市逮獲35歲的林姓主嫌、攻擊警方的17歲王姓少年與面交的被捕的17歲蒲姓少年，並有一名28歲的陳姓男子仍然在逃。

據了解，長春派出所警方日前獲報，被害人年初向個人幣商購買虛擬貨幣，儘管第一時間確認虛擬貨幣有進入冷錢包內，但被害人事後再次查看，卻驚見冷錢包內的錢幣疑似遭人轉出，驚覺遭詐。不甘心的被害人事後創建新帳號，重新與同一夥詐騙集團聯絡上，同時報警尋求警方協助，期望警方能將詐騙團夥全數逮捕。

被害人與警方後續也擬定計畫，並堅持以300萬元的真鈔前往面交，以防歹徒在場驗鈔恐起疑心，未料當警方前往預定地點埋伏時，17歲的蒲姓少年負責前往面交，但其身後的17歲王姓少年與28歲的陳姓男子，竟疑似早有準備，不但未出示身分證明也未開包驗鈔，而是趁機持棍棒、刀械朝警方攻擊，隨後抓了被害人裝有300萬元真鈔的背包逃逸，造成2名員警手部均有擦挫傷。而17歲的蒲姓少年來不及落跑，就遭警方逮捕。

警方獲報後也立即調閱監視器畫面逮人，掌握該團為4人犯案，並疑似往新竹方向逃逸，兵分多路之下連夜逮獲負責開車的35歲林姓主嫌與王姓少年，其中陳姓男子目前仍然在逃，而林男落網後拒不肯交代300萬元現金的下落。警方也將持續追緝幕後犯嫌。

