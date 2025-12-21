北市警說明1219隨機襲擊事件偵辦情形
台北市警局今（22）日召開記者會說明1219隨機攻擊釀4死11傷事件偵辦情形。首先對罹難受傷的市民同胞及家屬表達哀悼及慰問之意。
12月19日發生歹徒張○在北捷及南京西路丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾一案，專案小組在臺北地檢署指揮偵辦，努力不懈，連日積極追查下，發現張嫌自113年4月起至114年間，陸續購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及甲醇等犯案工具，並預擬犯案計畫，長達一年半準備，顯見張嫌預謀犯案極為明顯。另經專案小組抽絲剝繭，調閱相關跡證，發現張嫌數度更換交通方式及變裝，以躲避及拖延警方查緝時間，非常狡猾。
案發後，本局局長立即啟動成立先期應變處置小組，全力追查犯嫌，並指示各外勤主官即刻返回駐地待命，加強轄內維安，但面對外界批評及指教，本局會虛心接受、省思及策進，警察也有家人，失去親人的傷痛，都能感同身受，一定會讓犯罪真相水落石出，並加倍努力守護生活在這片土地每個人的安全。
所有警察同仁無不希望在意外事故中，能因為警察的勇於犯難、犧牲自我，讓民眾死傷能夠越少越好，最好是沒有死傷，因為保護民眾生命，是警察的天職。期盼社會大眾經過每位兢兢業業、堅守崗位的警察面前，簡單一句「辛苦了」，相信每位同仁會感覺您的溫暖，更加倍努力。
針對本案有無共犯、犯罪動機及犯罪工具來源等面向，最新進度說明如下：
一、經查張嫌具有高度預謀性，並刻意以多重方式規避警方偵查：
1、頻繁切換交通工具：張嫌交替騎乘機車、租借U-Bike及使用步行等方式移動，刻意製造偵查斷點，試圖誤導警方追查方向，且移動範圍橫跨不同行政區，具高度流動與隨機性。
2、多次變裝並混入人群：張嫌於犯案期間頻繁更換衣物，與利用捷運臺北車站及與中山商圈人潮密集特性作為掩護，並丟擲煙霧彈等行為，企圖干擾監視器影像追蹤。
二、犯罪工具來源：張嫌自113年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，後於114年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺買入24顆煙霧彈，同年11月續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物品。爰此，研判張嫌係經過縝密規劃與事前準備，預謀犯案動機至為明顯。
三、啟動緊急應變機制，最短時間追查犯嫌：
1、第一時間救援與現場管制：除即時派遣警力協助傷患就醫，並封鎖現場進行採證，確保證據完整性，同時周邊進行群眾疏導與管制，避免恐慌擴大。
2、跨單位情資整合與積極追緝：案發時本局即成立專案小組，整合本局中正第一、中山分局、捷運警察隊及刑事警察大隊等單位情資，透過大數據分析與監視器交叉比對，於張嫌刻意製造多重干擾下，仍能在最短時間內掌握身分、特徵及犯案動向，並展開全面追緝。
3、北市警局長立即於17時48分抵達臺北車站案發現場指揮處理，並要求各分局長返回駐地待命，穩定轄區秩序；另本局除通報各分局加強捷運、車站、機場及轉運站等交通運輸場站安全維護外，並成立先期應變處置小組，全力投入處理。
