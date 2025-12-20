北市警證實了！北車、中山砍人「犯嫌僅1個」 張文近期活動軌跡曝

即時中心／黃于庭報導

震驚社會！北捷台北車站M7出口、誠品南西百貨昨（19）晚驚傳恐怖攻擊，27歲的男子張文蓄意投擲煙霧彈，並持長刀攻擊無辜路人，整起事件包含他在內共有4人死亡。相關影片曝光後引發眾怒，更有網友質疑，從嫌犯身形推斷，北車、中山似乎不是同個人作案。對此，北市警局今（20）日說明張嫌作案時間線，並證實「犯嫌僅有1人」。

北市警局說明，經調閱張嫌近日軌跡，均獨自1人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，查訪家人稱與張嫌關係不佳，至少2年未與犯嫌聯繫過；另進行網路社群搜尋張嫌未發表過對社會或現況不滿之文章，惟針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案，至於犯罪動機目前尚待釐清。

本案報請台北地方檢察署指揮偵辦，並由該署犯罪被害人保護協會審核，依犯罪被害人權益保障法提供傷亡被害人新台幣80-180萬元補償金、心理醫療及法律協助等。

回顧時間線，昨日15時許，張嫌於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時23分步行前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死及3人受傷，隨後17時55分，步行前往南京西路旅館更換衣物，於18時37分再步行前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成民眾2死6傷。

快新聞／北市警證實了！北捷、中山砍人「犯嫌僅1個」 張文近期活動軌跡曝光

中山商圈昨（19）晚一片混亂。

案發時，中山分局交通分隊林姓員警於南京西路疏導交通，發現滋擾後目睹張嫌進入誠品，遂偕同保全人員追緝犯嫌至頂樓，現場發現犯嫌棄置之刀械及戰術背心等物品，犯嫌即墜落至1樓不治死亡，故確認犯嫌僅有1人，且經比對死者指紋，確與張嫌相符，本局持續清查張嫌親友交往、金流及網路活動狀況，以釐清犯案動機。

北市警局同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員800名警力、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，共計動員3000名警力，並與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作。

另針對12月20、21日假日期間7場大型活動（路跑、遶境及一般活動），北市警局已增派警力，並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。

最後，北市警局強調，本案重大隨機暴力事件，對社會大眾造成不安，向被害人及家屬表達最深切之關懷，立即啟動重大刑案調查機制並強化安全勤務作為，全力守護市民安全，請民眾安心。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

