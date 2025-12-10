北市警趕上班釀悲劇 撞擊闖紅燈82歲嬤傷重不治身亡

北市警趕上班撞闖紅燈嬤，傷重不治傷亡。翻攝畫面

台北市信義區上個月28日清晨發生一起機車撞行人事故，一名82歲李姓婦人清晨步行穿越仁愛路四段與光復南路口時，遭一名趕著上班的26歲譚姓警員騎乘機車撞上，導致顱內出血。李婦送醫搶救兩日後仍宣告不治。

事發於清晨5時59分，監視器畫面顯示，譚姓警員沿光復南路南往北第2車道綠燈直行，行經路口時，82歲李婦疑似闖紅燈由西往東穿越行人穿越道，雙方碰撞後，婦人被撞彈飛多次倒地，譚員與機車也滑倒在旁，後方兩車緊急煞停，現場一度混亂。

員警的機車支離破碎，嬤送醫後傷重不治。翻攝畫面

警方指出，譚員手腳多處擦挫傷，經酒測值為0.0mg/L，駕駛資格正常；李婦則因顱內出血被緊急送醫，仍於11月30日傷重不治。事故造成警方機車車頭及車身受損。

信義分局表示，已依程序完成筆錄，並調閱監視器畫面釐清詳細肇因，後續將依鑑定結果釐清雙方事故責任。警方同時呼籲民眾，無論早晚尖峰或清晨時段，穿越路口務必遵守號誌，避免憾事再度發生。



