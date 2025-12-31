北市警遏止散播煽動性言論 提醒民眾網路發言應自律

1767164723571

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市刑事警察大隊於114年12月19日晚上接獲情資，指稱在臉書FACEBOOK社群媒體上，有暱稱【林○○】在網友貼文(內容有關張○隨機殺人案)下留言「爽！這是開始而已」、「你們賤民投的政府自己得扛傷害」等威脅用語，引起眾多網友撻伐。

臺北市刑事警察大隊獲報後，認為該貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，經蒐證分析資料後，循線追查得知貼文者真實身分為一名林姓男子，經報請臺北地檢署調股檢察官指揮偵辦，於114年12月29日持拘票在高雄市三民區一帶緝獲林嫌到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物，全案依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送臺北地方檢察署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押，臺北地方法院審理後裁定改以新臺幣2萬元交保，並限制住居。

警方特此呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路、社群媒體上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，警方均將依法嚴查。