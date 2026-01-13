北市警遭爆性侵女兒348次遭訴！ 原定明出庭驚傳家中身亡

北市捷運警察鄭姓分隊長因性侵女兒遭停職，原定明天出庭，卻在11日被發現陳屍家中。（圖／翻攝畫面）

北市捷運警察鄭姓分隊長2024年被女兒控訴，其未成年時自2010年間至2017年間遭到父親長年性侵，次數更是高達348次。而士林地檢署去年1月偵結，對鄭姓分隊長依未成年者性交、權勢性交起訴，鄭姓分隊長原本預計要在14日再次出庭應訊，未料卻在11日晚間傳出被家人發現於家中身亡。

據了解，鄭姓分隊長被女兒控訴於其未成年期間，趁酒意長年對她性侵得逞，並威脅她不能告訴家人，性侵次數更是高達348次，直到她成年後才在好友的陪同下於2024年前往婦幼隊報案。

事件曝光後，鄭姓分隊長以10萬元交保，更一度試圖保住退休金提交退休申請，最終被以程序不符，退回申請，並遭停職處分。士林地檢署2025年1月偵結後，也依照對未滿14歲女子性交、對14歲以上未滿16歲女子性交、利用權勢性交起訴鄭姓分隊長，同時依《兒少法》，請求加重其刑。

不過鄭姓分隊長原預計1月14日將再次前往出庭，其11日卻被家人發現於家中身亡，其被發現時已明顯死亡，並未送醫。警方初步調查，並未發現有外力介入，也未發現有相關遺書。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

