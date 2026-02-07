北市警集體護航鍾文智 南港副所長羈押禁見、督察組長「酒店學生妹同歡」拔官

鍾文智買通北市官警。資料照

曾因炒作TDR（台灣存託憑證）遭重判30年定讞卻潛逃海外的「鮑魚達人」鍾文智，竟在限制住居期間編織了一張綿密的「警界保護網」。台北地檢署在追查鍾文智逃亡案時，意外揪出多名警官涉案，除了先前收押的信義分局副所長李俊良，南港分局另一名副所長黃梓翔也因涉嫌利用職權查個資供鍾男討債，6日晚間遭法院裁定羈押禁見。

偽造簽到紀錄 千萬交保變虛設

檢調追查發現，鍾文智在2021至2023年炒股案審理期間，雖獲天價保釋，但被要求每週需向福德街派出所報到3次。然而，鍾男卻透過綽號「項哥」的人士引薦，與時任副所長李俊良勾結。李男涉嫌護航讓鍾男免於親自現身，並偽造報到紀錄。檢方在李男帳戶發現來源不明的710萬元款項，懷疑是護航對價，已先將李男與鍾男的白手套司機葉仲清收押。

扣押手機現形：查個資討債、共赴酒店喝花酒

全案進一步發展，調查局分析葉仲清手機，發現鍾文智曾投入數千萬炒作康友-KY股票卻遭友人侵占款項，為追回贓款，找上南港分局派出所副所長黃梓翔。黃男則涉嫌動用職權查詢民眾個資，交由鍾男透過黑道管道討債。

廣告 廣告

另外，手機紀錄顯示，黃男與2線3星的督察組長李新民，多次接受鍾男招待前往中山區酒店喝花酒，手機內甚至存有酒店小姐照片與包廂資訊。

警紀崩盤 兩副所長全停職、組長記過

南港分局黃梓翔副所長因遭羈押，即日起依規定停職。至於督察組長李新民雖獲無保請回，但他坦承曾出入不正當場所，南港分局已祭出最嚴厲懲處，予以記過、拔官並調職，同時將追究相關主管的監督不周責任。

本案由警政署政風室與台北市警局自清，並由調查局報請檢察官陳雅詩指揮。由於檢方懷疑仍有共犯未到案，將持續擴大追查是否有其他官警涉入。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金

北市102歲人瑞閃婚 家屬控女看護「婚後3天」抵押房產3500萬

微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要