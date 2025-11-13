北市警非因公調閱個資 大安分局自清自檢送辦

（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市55歲鄭姓男警涉違規調閱民眾個資，經台北市警察局大安分局內部查核發現，本於「自清自檢」原則查辦，10月發動搜索並依涉洩密、個資法送辦，檢方訊後裁定5萬元交保。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，4月進行內部查核時發現，時任轄下敦化南路派出所副所長鄭男涉非因公調閱民眾個資，且其下屬鄧姓員警有所協助，立即展開「自清自檢」偵辦。

全案由台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、市警局政風室及大安分局偵辦員警疑涉違反洩密、個人資料保護法等案。

經長期偵查後見時機成熟，警方於10月3日中午持台北地方法院搜索票，至鄭男所任職的警備隊、派出所及住處執行搜索，並查扣相關證物。

鄭男辯稱是協助友人查閱個資，鄧姓員警表示，是協助上級交付工作，不知情是非因公調閱個資。

全案經檢察官訊後，裁定鄭男以新台幣5萬元交保，鄧姓員警則無保請回。

大安分局說，將持續深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節予以最嚴厲行政處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

同時秉持「警紀警辦 、毋枉毋縱」立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度徹查到底，絕不寬縱，以維警譽。（編輯：林恕暉）1141113