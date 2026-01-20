北市警12高階警官異動 蔣萬安主持聯合布達交接

林炎田(右)今天就任台北市警察局長。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署日前發布一波百餘名的高階警官人事異動案，其中台北市警察局長由前高雄市警察局長林炎田接任，除此之外，北市警也有多名分局長異動。台北市警局在今天早上舉行聯合布達交接典禮，台北市長蔣萬安出席主持；蔣萬安不僅在會中感謝前任局長李西河奠定的基礎，也對林炎田帶領的市警局團隊提出3大期許。

蔣萬安提到的三大期許，第一是科技治安的再進化，在既有的基礎上用更先進的科技偵防，讓犯罪在台北無所遁形。第二，守護市民；治安，不只是冰冷冷的破案率，更是讓市民走在路上、停等紅綠燈前，或是搭乘捷運時的安全感。第三，做警察同仁最強的靠山，要更體恤基層，因為警察同仁守護市民，市警局就要守護各位同仁，讓每一位弟兄姊妹都能在有尊嚴、保障的環境下工作。

蔣萬安主持典禮時也說，感謝李西河局長自到任以來，對台北市警政工作投入極大心力，以「智安臺北」為願景，秉持「科技建警」的核心理念，引進新興偵查科技，全面提升警政效能，另外在防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺、以及攔阻詐騙金額等各項重點工作上，成果都非常亮眼，多項表現榮獲內政部警政署評比六都第一或全國特優。

台北市警政工作在李西河領導下，不但提供市民更優良的服務品質，也打造更安全的生活環境，再次特別感謝李西河及所有警察同仁的努力付出，同時也祝福李西河退休生活一切順心、萬事如意。

蔣萬安也在典禮上介紹新任局長林炎田，林是中央警察大學正科51期、行政警察學系畢業、台北大學犯罪學研究所碩士，歷任高雄市警局刑警大隊長、北市警萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局長、刑事局副局長、基隆市警局長、警政署警政委員及高雄市警局長等職務，學經歷豐富。

蔣萬安也提到林炎田任職高雄時的表現，對於林要求重大刑案於24小時內破案，高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優，表示肯定。

林炎田(佐)今天就任台北市警察局長。(記者王冠仁攝)

