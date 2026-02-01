北市議員中今彩539頭獎? 洪健益被點名澄清"真的沒中"

生活中心／綜合報導

八百萬頭獎到底是誰中的？資深媒體人日前在社群上爆料，說一名北市議員因為中了今彩539頭獎，上節目請喝飲料。據了解，得獎的彩券行在松山區，但選區議員都撇清，議員洪健益在行程時被記者堵問，他直呼真的沒中，只是上節目順勢跟著主持人開開玩笑而已。

台北市議員（民）洪健益：「真的我沒有中，不要再說我中了，因為我們的助理，及我的家人，都要跟我要紅包。」到底是什麼，流傳在台北市的都市傳聞，讓民進黨台北市議員洪健益，不得不親自說明。就是源自這一篇貼文，資深媒體人王瑞德臉書上爆料，那天台北市議員突然請他喝珍奶，原來是中了今彩539頭獎，800萬扣稅後，實領640萬，讓大選資金有了著落，而且這彩券行就鎖定在台北市松山區。

某台北市議員中今彩539頭獎？ 洪健益被點名澄清「真的沒中」

台北市議員洪健益澄清，自己當天請喝飲料，順勢開玩笑，沒想到大家當真。（圖／民視新聞）

台北市議員（民）洪健益：「那一天上節目的時候，我請了所有在場的人，喝飲料喝飲料過程中，他們講說為什麼要請，我說我中樂透彩啊，結果媒體人就直接講說，啊八百萬喔，扣掉稅只剩640，我當然就順勢說對對對，造成這樣的誤會，過年期間開開玩笑。」澄清再澄清，但攤開松信選區的北市議員，現任也就只有六位，各個也都說真的不是自己。

松信區議員顏若芳則說不是自己，如果自己中獎會先發給助理獎金。（圖／民視新聞）

台北市議員（民）顏若芳：「當然還是恭喜這位台北市議員，中了這麼好的八百萬，如果是我中當然珍奶一定沒問題，我可能會首先先給助理這個獎金，因為我們的助理尤其在今年會非常辛苦。」台北市議員（國）詹為元：「哇這個那麼好的事情，還沒有掉在我頭上來啦，不是我啦，但我也沒有聽說有哪一位議員，真的中了這個所謂的頭獎，早上聽到這個消息的時候，趕在群組裡面問，但看起來好像不是國民黨的議員中。」到底是烏龍一場，還是真有這超好運議員不知道，畢竟中了獎，誰不想低調。

















