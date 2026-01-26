北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競爭激烈；民眾黨確定派吳怡萱再戰。綠營新人也躍躍欲試，因吳沛憶轉戰立委，至少3名新人爭初選，包括話題十足的馬郁雯、湧言會康家瑋及評論員張銘祐。

國民黨中正、萬華選區現有4席議員，現任議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、應曉薇尋求連任，拚初選的新人也多，包括北市前副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、前空軍副司令張延廷及前里長周世雄。現任議員無需初選，將由4位新人搶初選勝出，初選辦法可能在2月上旬公布。

藍營地方人士表示，除先等初選辦法外，另一變數是深陷京華城案的應曉薇，將於3月26日一審宣判，傳出要由女兒應佳妤接棒，但跑行程時未明講。

另，民眾黨已確定提名前發言人吳怡萱再戰中正、萬華選區，國民黨議員鍾小平說，藍白就是兄弟登山各自努力，「吳上的話，國民黨勢必會掉一席；國民黨還是要守住單獨過半。」

民進黨部分，中正萬華議員現任2席為劉耀仁、洪婉臻，因吳沛憶轉戰立委，多名新人爭取這一席空間，包括新系支持的前媒體人馬郁雯；隸屬湧言會、在地出身的康家瑋，還有評論員張銘祐也要參戰，民進黨採取現任、新人都須初選，讓現任議員不敢鬆懈，持續勤跑基層爭取認同。

