北市議員中539頭彩 柳采葳：絕對不是我！

▲國民黨議員柳采葳澄清絕無中今彩539頭彩。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人王瑞德日前發文表示，被某台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，消息一出，讓不少人開始猜測是誰，對此國民黨議員柳采葳今（1）日澄清絕對不是自己，「雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣」。

被懷疑是中了今彩539頭獎800萬元，對此柳采葳今日急忙澄清絕對不是自己，雖然自己也很想中獎，但可惜沒有這個運氣，自己過去的確有在電視台請吃雞排，但原因是跟主持人打賭輸了，才請吃雞排也不是珍奶。

另傳出上月18日傳出中山區有民眾獨得頭獎，柳采葳表示也真的不是自己，但開心中山區這麼有福氣，每天戰戰兢兢、競競業業努力在基層耕耘，年節發春聯，如果真的有中頭獎的話一定會跟大家報告。

