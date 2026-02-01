北市議員中8百萬頭獎？游淑慧曬對話紀錄喊：你嗎？

近期傳出一名台北市議員中了今彩539頭獎，引發各界議論！國民黨台北市議員游淑慧表示，開出該獎項的彩券行就在松山區，她腦海中第一個浮現的就是看起來一臉「富貴相」的國民黨台北市議員詹為元，並秀出對話紀錄；游強調，不管幸運得主是誰，都真心為他開心。

游淑慧今（1）日在臉書指出，聽到有議會同事中了今彩539頭獎800萬，由於開出的彩券行就在松山區，因此她腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉「富貴相」的詹為元。

游淑慧並PO出對話紀錄，並笑稱原來不只她懷疑，原來詹已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用地緣關係來分析澄清。

游淑慧表示，​不管幸運得主是誰，都真心為他開心，「原來財神爺才是募集選戰資金的最強大金主」。

詹為元昨則在臉書表示，「那個⋯我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情」，並開玩笑的喊話請中頭獎的台北市議員快自首，「不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽」；詹更表示，他人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎。

該文引來許多政治人物回應，羅廷瑋表示「傷口灑鹽」、呂家愷表示「沒中還是可以請喝珍奶喔」、郭音蘭表示「不要再否認」；另外，許多網友則表示「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑」、「難怪你得來速點了兩份大薯」、「先請珍奶我就信你沒中」。

