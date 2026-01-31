北市議員中8百萬頭獎！這6人被點名「他」發聲了

政治中心／李汶臻報導

資深媒體人王瑞德在臉書爆料，一名台北市議員中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後可實領640萬元。消息曝光後，在社群引發熱議，不少人更湧入留言瘋猜得主的真實身分。其中還有網友依據近期539頭獎開在台北松山信義區的這一線索，列出潛在中獎者名單。其其中被點名的國民黨台北市議員詹為元，稍早忍不住發聲急喊「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎」。

王瑞德30日在臉書發文透露，自己被某位台北市議員請喝珍奶，一問原因竟是對方中了今彩539的頭獎、獲得800萬的獎金（實領640萬）。王瑞德在貼文最後偷偷釋出線索，指出這位中獎議員說「本來還怕今年不好募款」，貼文曝光瞬間引發全網熱議，大家湧入留言瘋猜幸運兒是哪位議員。

廣告 廣告





北市議員爆「中800萬頭獎」網揪1線索！潛在名單流出「他」發聲了

資深媒體人王瑞德30日發文爆料，有位台北市議員中了800萬頭獎。（圖／民視新聞資料照）









其中有位網友依據近期539頭獎開在台北松山信義區的這一線索，列出潛在中獎者名單並猜測「近期539頭獎開在台北松山信義區，然後松山信義區的議員就是這些，感覺不是詹就是洪了」。從這位網友上傳的名單可見，當中國民黨被點名的市議員有詹為元、戴錫欽以及秦慧珠，而民進黨被點名的市議員則是張文潔、許淑華、洪健益。





北市議員爆「中800萬頭獎」網揪1線索！潛在名單流出「他」發聲了

有網友留言列出潛在中獎者名單，「3藍3綠」議員上榜。（圖／翻攝畫面）









對於被點名是潛在中獎者，詹為元稍早發臉書回應了，他澄清說「那個…我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情…」，接著喊話中獎者「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」。逗趣貼文逗樂全網之餘，大家也繼續瘋猜可能的得獎者是哪一位。





※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

原文出處：北市議員爆「中800萬頭獎」網揪1線索！潛在名單流出「他」發聲了

更多民視新聞報導

館長「當眾秀1支」網驚了！遭檢舉最新進展曝光

2026火旺年衝擊台灣經濟？命理師曝2招避險

北車商旅「床墊見排泄物」爬滿活蟲！飯店被控卸責回應了

