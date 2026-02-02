北市議員中800萬？游淑慧曝「1招」中獎率高

台北市某位議員幸運刮中「今彩539」頭獎，國民黨台北市議員游淑慧則大方分享獨門小撇步！（圖／翻攝自游淑慧 臉書）





台北市某位議員幸運刮中「今彩539」頭獎，消息一出，隨即引發高度關注，媒體人羅旺哲直呼，被點名的議員們都是贏家，國民黨台北市議員游淑慧則大方分享獨門小撇步！

北市議員中頭獎800萬

資深媒體人王瑞德上月30日透過臉書分享，某位台北市議員私下請喝珍珠奶茶，原因是該名議員幸運刮中今彩539頭獎，獎金高達800萬元，扣除稅金後實領640萬元，該議員原先還在為今年的募款感到焦慮。

羅旺哲透過臉書表示，「不論松山信義議員誰中了800萬，這波新聞效應，被點名的議員們，都是贏家。」更雀躍道「我發票中兩百元，就很開心了」。

此外，游淑慧在接受政論節目主持人詢問時，直言對於「北市議員中800萬」的傳聞持「不太信」態度，她打趣地表示，「這種天大的福氣，還是留給各位市民朋友就好，我們議員還是腳踏實地服務，少做這種白日夢」，並認為，「如果真的中了800萬，怎麼可能只請一杯珍奶就打發？這應該是開玩笑的啦！」。

游淑慧更大方自己中獎「獨門小撇步」，她透露，感覺雲端發票的中獎機率遠高於傳統紙本，過去幾乎期期都會對中200或400元，最近一期運氣更是大爆發，一口氣對中三張發票，金額分別為1000元、500元與200元，並指出根據財政部規劃，2026年統一發票中獎經費將大增約26.85億元，並明確表示會優先用於增開雲端發票專屬獎，意味著用載具的中獎機率會更高。

